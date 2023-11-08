Украина решила избавиться от шапок-ушанок

Читайте нас в:

«Госрезерв избавится от запасов шапок-ушанок и другого невостребованного имущества», - отметили в сообщении.

Невостребованное имущество планируют реализовать через торги. На них продадут шапки из искусственного меха для военнослужащих, заложенные в Госрезерв в начале 2000-х годов.

Минобороны Украины в 2017 году ввело новые правила ношения военной формы, которым не удовлетворяют шапки-ушанки. Запасы этих головных уборов не будут использовать военные.

Кроме ушанок планируется продать партию моторного масла, у которого заканчивается срок хранения, а также реализации подлежит зерно урожаев 2007–2018 годов, его срок хранения в Госрезерве определили как два года.

Оружейная выставка прошла в сентябре в Лексингтоне в штате Кентукки. Большой популярностью у посетителей пользовались русские шапки-ушанки.