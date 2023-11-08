08 ноября 2023, 01:13

Украина решила избавиться от шапок-ушанок

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Министерство экономики Украины заявило о планах избавиться от шапок-ушанок. Меховые изделия хранятся на складах Госрезерва, сообщили на сайте ведомства.

«Госрезерв избавится от запасов шапок-ушанок и другого невостребованного имущества», - отметили в сообщении.

Невостребованное имущество планируют реализовать через торги. На них продадут шапки из искусственного меха для военнослужащих, заложенные в Госрезерв в начале 2000-х годов.

Минобороны Украины в 2017 году ввело новые правила ношения военной формы, которым не удовлетворяют шапки-ушанки. Запасы этих головных уборов не будут использовать военные.

Кроме ушанок планируется продать партию моторного масла, у которого заканчивается срок хранения, а также реализации подлежит зерно урожаев 2007–2018 годов, его срок хранения в Госрезерве определили как два года.

Оружейная выставка прошла в сентябре в Лексингтоне в штате Кентукки. Большой популярностью у посетителей пользовались русские шапки-ушанки.

Украина
08 ноября 2023, 01:42
Мощный взрыв прогремел в Миргороде на Украине
Unsplash
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Сильный взрыв произошел в Миргороде Полтавской области Украины. Об этом сообщил телеканал ТСН.

Звуки взрывов слышали в Кривом Роге несколько раз за вторник, 7 ноября. Глава городского совета Александр Вилкул призвал местное население не распространять в социальных сетях информацию о ЧП.

Ранее также сообщалось о сильных взрывах в подконтрольном украинским силам городе Херсоне. Предупреждающие об угрозе ударов с воздуха сирены на территории включать не стали.

В минувший понедельник украинские СМИ информировали о сильном взрыве в районе порта в Одессе. В результате серии взрывов пострадала автопогрузочная техника, машины с зерном и складские помещения.

Днем 5 ноября стало известно о взрыве в Одессе. По всей области в этот день действовала воздушная тревога. За несколько часов до этого взрывы звучали в Харьковской области.

Взрывы Украина
08 ноября 2023, 00:23
Сенат США отказался помогать Израилю без Украины
Unsplash
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Представители Демократической партии в сенате США заблокировали законопроект о срочной помощи Израилю без Украины. Об этом сообщило агентство Reuters.

При этом сенаторы-демократы заявили, что готовят собственный законопроект о дополнительном финансировании двух стран и надеются представить его на этой неделе.

В конце октября Республиканская партия разработала законопроект о выделении средств на помощь Израилю без Украины , в то время когда президент США Джо Байден настаивал на общем пакете помощи для двух стран. По словам сенатора от Канзаса Роджера Маршалла, объединение пакетов приведет к тому, что финансирование Израиля будет использоваться в качестве рычага для отправки десятков миллиардов долларов Украине.

В свою очередь, Белый дом предупредил, что Джо Байден наложит вето на этот законопроект , если его примут в конгрессе.

США Украина
07 ноября 2023, 23:12
Еще одну статью добавили в дело о гибели помощника главкома ВСУ
РИА «Новости»
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Госбюро расследований Украины решило добавить еще одну статью в уголовное дело по факту гибели помощника главкома ВС Украины Геннадия Частякова. Об этом издание «Политика Страны» сообщило в Telegram-канале.

«К статьям об умышленном убийстве и о незаконном обращении с оружием и боеприпасами украинские правоохранители добавили статью о похищении и присвоении оружия и других боевых предметов в условиях военного положения», - указали в сообщении.

Геннадий Частяков стал жертвой взрыва в собственном доме 6 ноября, когда праздновал день рождения. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что взрыв произошел, когда Частяков разворачивал коробку с бутылкой алкоголя и декоративными рюмками в виде гранат.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в коробке все гранаты были настоящие , их Частякову подарил его коллега - полковник Тимченко. В ходе беседы с правоохранителями он заявил, что предупредил юбиляра о том, что гранаты боевые.

Однако Частяков не стал принимать предупреждение во внимание и решил показать подарок сыну. Когда подросток взял гранату, майор забрал боеприпас и показал, как им нужно пользоваться в действительности.

Украина
07 ноября 2023, 21:56
МИД обвинил Францию в срыве участия России в заседании ЮНЕСКО
РИА «Новости»
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Франция несвоевременно выдала визы, чем сорвала участие российских представителей в заседаниях 42-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликовали на сайте ведомства.

«Вынуждены привлечь внимание к вызывающему несоблюдению Францией обязательств в части, касающейся выдачи виз представителям Российской Федерации, направляющимся в эту страну для участия в работе руководящих органов ЮНЕСКО», - уточнила она.

По словам дипломата, несоблюдение обязательств начало «приобретать системный характер». Таким образом, сорвалось участие в заседаниях заместителя главы делегации Александра Алимова.

Захарова подчеркнула, что ответственный секретарь комиссии Татьяна Довгаленко не смогла присутствовать на встрече нацкомиссий стран-членов ЮНЕСКО накануне открытия конференции из-за несвоевременной выдачи документов.

В ноябре 2022 года Франция отказалась выдать визы российским дипломатам, чтобы они смогли принять участие в сессии Межправительственного совета Международной программы развития коммуникаций ЮНЕСКО.

Мария Захарова Франция

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