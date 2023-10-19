Украина разрабатывала биологическое оружие рядом с российскими границами

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Он отметил, что киевский режим действовал при поддержке Пентагона и аффилированных с ним структур, в том числе частных компаний. На аргументированные вопросы России к США и Украине никто не ответил, они до сих пор открыты.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что американская сторона готовит правовую основу для расширения военно-биологической сферы. По его словам, Пентагон обнародовал документ, в котором сказано о действиях оборонного ведомства по данному направлению до 2035 года.

Также в августе стало известно, что Вашингтон решил перенести программы по разработке биологического оружия с Украины. Теперь их поместят в другие государства. В списке вероятных «претендентов» оказались некоторые страны СНГ.