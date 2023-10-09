Украина расплатится за ошибку Байдена — СМИ
Украине придется расплачиваться за провальную миграционную политику президента США Джо Байдена. Об этом в статье для The Washington Post написал колумнист Марк Тиссен.
Журналист отметил, что республиканцы упрекают президента, что он больше заботится о защите украинских границ, чем американских. Это правда, признал Тиссен, Байден спровоцировал развитие самого тяжелого миграционного кризиса за всю историю США.
На «жуткую ситуацию» президенту указали даже однопартийцы-демократы. Байден не стал добиваться исполнения действующих законов с сфере миграции, и в результате ситуация вышла из-под контроля, а поддержка Украины со стороны республиканцев снижается.
«И пока он (президент Байден - прим. ред.) так поступает, ситуация на границе будет все больше выходить из-под контроля. А расплачиваться за это будет Украина», - заявил колумнист.
Обострившийся палестино-израильский конфликт негативно отразится на ВСУ, так как США направят всю поддержку в сторону Израиля.
Денег для Украины нет и уже не будет.