Украина признала бесполезность дальнобойных ракет Запада

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Он пояснил, что дополнительные поставки вооружений не могут решить главное: компенсацию разницы в снарядах с Вооруженными силами России.

«Когда мы получим Taurus, а мы получим, даже если мы получим ATACMS, - это все равно не компенсирует разницу в количестве, которая была у России», - заявил Подоляк.

Советник главы офиса президента Украины добавил, что для решения этого вопроса в стране начинают налаживать производство собственных ракет и в дальнейшем нарастят объемы производства.

Газета The Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что все отказы американских чиновников прокомментировать ситуацию с поставками ракет ATACMS на Украину связаны с тем, что решение уже приняли. Но в публичное поле эту информацию не выпускают, чтобы скрыть ее от России.

По информации издания, Украине передадут ракеты, оснащенные ракетными боеприпасами, а не одиночной боеголовкой.

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