Украина пригрозила России ответными ударами по энергетической инфраструктуре

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«Если российская сторона зимой усилит удары по украинским электросетям, то ответные атаки по нефтегазовой инфраструктуре станут справедливыми», - заявил он.

При этом Галущенко подчеркнул, что не имеет никакого отношения к армии и не обсуждал вероятность нанесения таких ударов с какими-то лицами.

С октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам военного управления ВСУ и энергетической инфраструктуре Украины в ответ на террористический акт на Крымском мосту. Минобороны подчеркивало, что мирное население соседней страны остается вне угрозы.

Ранее в субботу на территории всей Украины объявляли воздушную тревогу. Также власти Киева сообщали о серии взрывов на левом берегу столицы.