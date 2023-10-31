«С августа по сентябрь 2023 года был проведен тренинг по реагированию на биологические угрозы», - сообщил он.

Финансировали данное мероприятие Соединенные Штаты, а присутствовали на тренировке представители СБУ, нацполиции, а также сотрудники западных некоммерческих организаций.

Как отметил Кириллов, вирус был выбран неслучайно, ведь он отличается возможностью межвидового перехода и высокой летальностью для человека. Службы безопасности Украины и национальная полиция могут устроить провокацию с биооружием «под чужим флагом».

В Соединенных Штатах продолжают программу по созданию биологического оружия. Госдеп США в рамках программы повышения биобезопасности организовал биологические исследования в странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и на Украине. В работе участвовали более 20 подрядчиков и организаций.

Ранее стало известно, что киевский режим сыграл ключевую роль в беспорядках в Махачкале. Президент Владимир Путин предложил расследовать работу американских спецслужб на Украине. После закрытого совещания у главы государства стало известно, что меры по противодействию вмешательству в дела России извне усилят.