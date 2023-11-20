20 ноября 2023, 15:06

Украина превратилась в «вымирающую территорию» после Евромайдана

РИА «Новости»
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Украина после Евромайдана полностью утратила государственную самостоятельность и обрекла свою территорию на вымирание. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с 10-летием начала украинского Евромайдана. Ее комментарий опубликовали на сайте дипведомства.

«Сегодня уместно задать вопрос, что именно дал Украине Евромайдан, сбылась ли ее мечта об интеграции в „европейскую семью“. Ответ очевиден», - высказалась Захарова.

Дипломат отметила, что из самодостаточной и многонаселенной республики бывшего СССР, где господствовало промышленное развитие, Украина стала нищей и вымирающей территорией.

«Страна утратила государственную самостоятельность и находится на содержании западных колонизаторов», - указала представитель МИД.

Ранее Захарова заявляла, что вступление Украины в НАТО является неприемлемым для России шагом. По ее словам, РФ не поддержит интеграцию страны в блок ни в каком виде - «по частям или без каких-то частей».

Мария Захарова Россия МИД РФ Украина Майдан
20 ноября 2023, 16:07
США захотели отобрать у России до 4% мирового рынка СПГ с помощью санкций
РИА «Новости»
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Американские санкции, введенные против «Арктик СПГ 2» в начале ноября, могут лишить Россию 3–4% рынка сниженного природного газа, на которые претендует «Новатэк». Об этом РИА «Новости» заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Американские санкции, введенные против «Арктик СПГ 2» в начале ноября, могут лишить Россию 3–4% рынка сниженного природного газа, на которые претендует «Новатэк». Об этом РИА «Новости» заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Он подчеркнул, что общий объем сжижения природного газа линиями «Новатэка» составил около 19,8 миллиона тонн в год. Таким образом, «Арктик СПГ 2» рассчитывал на 3–4% от объема мирового рынка СПГ.

«По сути, Штаты безнаказанно вытеснили российский трубопроводный газ с большей части европейского рынка откровенно преступными методами», - прокомментировал введенные санкции Гривач.

Он отметил, что, кроме «Арктик СПГ 2», под ограничениями оказались несколько десятков компаний и банков, а также порядка 40 физлиц. При этом стоимость проекта «Новатэка» на июнь 2023 года составляла 25 миллиардов долларов.

В начале ноября США ввели санкции против «Арктик СПГ 2». Помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетт указал, что целью такого шага является уничтожение российского проекта и уменьшение зависимости Европы от газа из России.

США Газ Европа Санкции Россия
20 ноября 2023, 15:00
Рогов назвал «черной меткой» для Зеленского визит главы Пентагона в Киев
Global Look Press
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Приезд главы Пентагона Ллойда Остина в Киев стал «черной меткой» президенту Украины Владимиру Зеленскому. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил председатель комиссии Общественной палаты России по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов.

Остин заверил, что США продолжат поддерживать Украину. По словам Рогова, подобные заявления - лишь игра на публику.

«Визит является „черной меткой“ Зеленскому, чтобы объяснить, что он должен уйти, провести выборы и отдать власть [главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию] Залужному по-хорошему», - высказался он.

Как отметил Рогов, подобные слухи идут из окружения президента Украины. Косвенно на это указывает и рост открытого противостояния между Зеленским и Залужным, добавил он.

Остин прибыл в Киев в понедельник, 20 ноября. По его словам, целью визита стала встреча с руководством страны. Глава Пентагона обсудит с представителями Украины стратегическое партнерство, военную помощь зимой и обеспечение ВСУ в перспективе.

США Владимир Зеленский Пентагон Киев Украина
20 ноября 2023, 14:41
Армения призвала снять с повестки саммита ОДКБ документ о помощи республике
РИА «Новости»
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Власти Армении призвали партнеров по ОДКБ снять с повестки саммита документ о помощи стране. Об этом рассказал генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко. Информацию опубликовали на сайте президента республики.

Совет коллективной безопасности призвал доработать решение по помощи Армении. Однако власти страны не заинтересовались данным документом.

«Хотя все остальные союзники поддержали это решение, [Армения] не выражала никакого своего интереса к этому документу, и, более того, в завершающей части нашей работы они попросили его вообще снять с повестки», - рассказал Тасмагамбетов.

В среду, 22 ноября, в Минске пройдет заседание советов глав Минобороны, МИД и комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ. На следующий день запланирован сам саммит. Премьер Армении Никол Пашинян решил не принимать участия в мероприятиях.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила Армении, что попытка усидеть на двух стульях не обернется удачей. По ее словам, власти республики хотят сохранить выгоду от участия в ЕАЭС, при этом недружественно действуя против РФ.

Армения ОДКБ
20 ноября 2023, 14:24
Полное закрытие границы Финляндией допустили в России
Unsplash
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Власти Финляндии способны пойти на полное закрытие всех приграничных с Россией контрольно-пропускных пунктов, однако навредят сами себе. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель главы МИД Александр Грушко.

«Пока что трудно комментировать то, что еще не случилось. Но таких вариантов исключать нельзя с учетом принятия решений в западно-европейских столицах. Но очевидно, что это решение противоречит национальным интересам Финляндии», - сказал он.

Дипломат также ответил на вопрос, какие ответные меры примет Россия.

«По ним решение примем в соответствии с нашими национальными интересами», - добавил Грушко.

Ранее в понедельник, 20 ноября, стало известно, что власти республики заявили о готовности закрыть оставшиеся действующие четыре КПП на границе с Россией. Если решение примут, то оно вступит в силу с 22 ноября, писал RT.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что ранее у России и Финляндии были дружественные добрососедские отношения, которые сменила русофобская позиция соседнего государства.

Финляндия Международные отношения Россия

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