Украина превратилась в «вымирающую территорию» после Евромайдана

«Сегодня уместно задать вопрос, что именно дал Украине Евромайдан, сбылась ли ее мечта об интеграции в „европейскую семью“. Ответ очевиден», - высказалась Захарова.

Дипломат отметила, что из самодостаточной и многонаселенной республики бывшего СССР, где господствовало промышленное развитие, Украина стала нищей и вымирающей территорией.

«Страна утратила государственную самостоятельность и находится на содержании западных колонизаторов», - указала представитель МИД.

Ранее Захарова заявляла, что вступление Украины в НАТО является неприемлемым для России шагом. По ее словам, РФ не поддержит интеграцию страны в блок ни в каком виде - «по частям или без каких-то частей».