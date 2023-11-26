26 ноября 2023, 05:45

Украина пожаловалась на перебои с топливом из-за Польши

РИА «Новости»
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Перебои с поставками топлива возникли на Украине из-за перекрытия границы с Польшей. С таким заявлением заместитель министра аграрной политики страны Маркиян Дмитрасевич выступил в эфире новостного телемарафона. Его процитировало РИА «Новости».

«Мы уже видим проблемы с важными поставками топлива на Украину», - сказал он.

При этом Дмитрасевич указал на возможность украинских аграриев компенсировать утраченные возможности по экспорту через границу с Польшей за счет железнодорожных и морских перевозок.

По словам бывшего посла Украины в США Валерия Чалого, что Киев должен подать в суд на Польшу из-за блокады перевозчиков на границе. Он отметил, что после ее снятия Украина понесет огромные убытки.

Польские водители заблокировали автомобильные КПП на границе с Украиной 23 ноября. Они препятствовали движению коммерческих машин и поставку военных грузов.

Топливо Украина Польша
26 ноября 2023, 08:37
Российский сенатор указал на забывчивость главы МИД Германии
РИА «Новости»
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок напрасно забыла о том, что не все члены Евросоюза согласны с присоединением Украины. Об этом в Telegram-канале сообщил сенатор Алексей Пушков.

«Создалось впечатление, словно Бербок забыла о том, что в Евросоюзе 27 стран, Германия там не одна. Далеко не все хотят видеть в ЕС Украину», - написал он.

Политик отметил, что вступление Украины в Евросоюз подорвет единство и финансовое положение содружества, или просто станет причиной его раскола.

«Однако уверенный тон Бербок свидетельствует о мощном крыле в ЕС, которое по политическим причинам и идейного фанатизма попытается протащить Украину, несмотря ни на что. Но платить за это, естественно, будут не США, а европейцы», - добавил Пушков.

Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что США запланировали переложить содержание Украины на плечи Европы. С этим она связала решение Германии удвоить размер финансовой помощи киевскому режиму в 2024 году.

Евросоюз Украина
26 ноября 2023, 08:22
Аргентина задумалась о присоединении к БРИКС
РИА «Новости»
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Администрация нынешнего аргентинского президента Хавьера Милея обсудит идею присоединения к БРИКС. Об этом сообщил телеканал TN.

«Международный блок глава под руководством будущего министра иностранных дел Дианы Мондино рассматривает возможность о присоединении к БРИКС», - говорится в сообщении.

По информации источника, если Аргентина примет решение присоединиться к сообществу, то вряд ли это будет в ближайшее время.

Милей ранее одержал победу на президентских выборах в Аргентине. После этого Мондино заявила, что государства откажется от взаимодействия с Бразилией и Китаем. Однако позднее она отказалась от своих слов, заявив, что такие действия не имеют ни логики, не смысла.

Сенатор Алексей Пушков отмечал, что действия Милея на посту президенту способны привести Аргентину к катастрофе. Президент России Владимир Путин выражал надежду, что страны продолжат стратегическое партнерство на всех уровнях.

Аргентина БРИКС
26 ноября 2023, 07:35
Власти Литвы назвали главное условие краха Украины
РИА «Новости»
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Украина прекратит существование, если устанет от военного конфликта с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, его слова привела пресс-служба ведомства.

«Усталость от военных действий является феноменом обществ, который сейчас живут в мире. Если Украина однажды устанет от конфликта, то перестанет существовать», - сказал он.

Ландсбергис призвал западные страны отдать все силы для борьбы с этим явлением.

«У Запада достаточная структурная мощь, чтобы оказать Украине полную поддержку для достижения победы. Помогите ей», - добавил глава ведомства.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил мнение, что Украина сможет продержаться только до февраля следующего года. По его словам, существенную роль сыграет нежелание Запада продолжать оказывать военную поддержку киевского режима.

Литва Запад Украина
26 ноября 2023, 07:13
Зеленский обвинил польских перевозчиков в создании проблем на границе Украины
РИА «Новости»
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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что из-за политических шагов Польше его стране приходится сталкиваться с дополнительными трудностями. Его слова привело агентство УНИАН.

По его словам, Польше необходимо дать больше времени для решения ситуации.

«На границе у нас есть трудности. Считаю, прежде всего, из-за политических шагов соседнего государства. Нам необходимо следовать четкому плану и проводить взвешенную политику», - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что киевский режим уже работает в этом направлении.

«Из-за каких-то новых вопросов перед Украиной встал новый вызов на границах. Надеюсь, что Польша сможет разрешить эту ситуацию», - добавил он.

С начала ноября польские перевозчики начали блокировать автомобильные КПП на границе с Украиной. Недовольство поляков связано с тем, что из-за демпинга со стороны украинских коллег они начали терять работу.

Украина Польша

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