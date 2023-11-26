Украина пожаловалась на перебои с топливом из-за Польши

«Мы уже видим проблемы с важными поставками топлива на Украину», - сказал он.

При этом Дмитрасевич указал на возможность украинских аграриев компенсировать утраченные возможности по экспорту через границу с Польшей за счет железнодорожных и морских перевозок.

По словам бывшего посла Украины в США Валерия Чалого, что Киев должен подать в суд на Польшу из-за блокады перевозчиков на границе. Он отметил, что после ее снятия Украина понесет огромные убытки.

Польские водители заблокировали автомобильные КПП на границе с Украиной 23 ноября. Они препятствовали движению коммерческих машин и поставку военных грузов.