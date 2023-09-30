Украина потеряла крупнейший канал поставки беспилотников

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Собеседники журналистов заявили, что китайские компании готовы продолжить поставки, но по усложненным схемам, чтобы не попасться под контроль таможни. Украинским производителям для получения деталей пришлось перейти на контрабандные поставки.

За первые шесть месяцев текущего года китайские компании продали на Украину дроны и комплектующие на сумму более 200 тысяч долларов. При этом ВСУ ежемесячно теряет около 10 тысяч аппаратов.

Найти замену доминирующим на рынке китайским компаниям сложно, поэтому украинские предприятия обратились за помощью в поставках запчастей к производителям других стран, включая Тайвань.

Об ограничении экспорта и оборудования для производства беспилотников Министерство коммерции Китая объяснило защитой национальной безопасности и интересов.

На минувшей неделе финская компания Insta сообщила, что начнет поставки на Украину беспилотников Steel Eagle, начиненных шрапнелью. В компании пояснили, что поможет ВСУ, которые столкнулись с нехваткой вооружения.