Украина потеряет миллионы долларов из-за эмбарго Восточной Европы на продукты
Потери Украины из-за эмбарго на продукты, введенного странами Восточной Европы, составят до 230 миллионов долларов в месяц. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные статслужб стран.
По информации издания, потери из-за эмбарго обойдутся Украине примерно в ту же сумму, какую страна зарабатывала за квартал на транзите газа. Ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции ввели три страны Восточной Европы: Словакия, Венгрия и Польша.
Сильнее всего на Украине отразится эмбарго с польской стороны. Ограничения включили в себя пшеницу, кукурузу, пшеничную муку, семена рапса, подсолнечника, а также некоторые виды жмыха. В прошлом году в сентябре–декабре Украина поставила Польше товары этой категории на 112 миллионов долларов.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал ссору двух стран. По его мнению, Польша и Украина «перегрызлись за корку черствого хлеба». Медведев заявил, что союзники перестали воспринимать украинское правительство как равноценного партнера и начали отказывать стране в поставках вооружения.