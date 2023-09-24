Украина потеряет миллионы долларов из-за эмбарго Восточной Европы на продукты

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По информации издания, потери из-за эмбарго обойдутся Украине примерно в ту же сумму, какую страна зарабатывала за квартал на транзите газа. Ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции ввели три страны Восточной Европы: Словакия, Венгрия и Польша.

Сильнее всего на Украине отразится эмбарго с польской стороны. Ограничения включили в себя пшеницу, кукурузу, пшеничную муку, семена рапса, подсолнечника, а также некоторые виды жмыха. В прошлом году в сентябре–декабре Украина поставила Польше товары этой категории на 112 миллионов долларов.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал ссору двух стран. По его мнению, Польша и Украина «перегрызлись за корку черствого хлеба». Медведев заявил, что союзники перестали воспринимать украинское правительство как равноценного партнера и начали отказывать стране в поставках вооружения.