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Авторы материала отметили, что киевский режим ждет согласия Венгрии на выделение Брюсселем дополнительных средств на военные нужды Украины. Киев даже исключил венгерский банк из своего списка в надежде на положительный шаг со стороны Будапешта.

В издании отметили, что ранее ЕС заявил о вероятной разморозке средств из европейских фондов для государства, «чей премьер-министр Виктор Орбан считается союзником президента РФ».

В сентябре глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш сказал, что украинская сторона не получит денег из бюджета Евросоюза, пока Венгрии не выплатят принадлежащие ей средства из европейских фондов. Без согласия Будапешта изменить бюджет нельзя, потому что для этого необходима единогласная поддержка.

Ранее заместитель министра информации ДНР, историк, журналист Артем Ольхин в беседе с «360» заявил, что Венгрия, как и Польша, откажется помогать Украине. По его словам, Будапешт изначально «не хотел связываться» с Киевом.

Венгрия заставила Украину пойти на уступку - исключить венгерский банк OTP Bank из украинского списка так называемых «международных спонсоров войны». Об этом сообщил журнал Newsweek.