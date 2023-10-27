Украина получит часть доходов от замороженных активов России
Лидеры стран Евросоюза в ходе саммита в Брюсселе одобрили план по использованию доходов от реинвестирования замороженных активов России для помощи Украине. Об этом написала газета The Financial Times.
«Лидеры договорились использовать часть замороженных российских активов, в первую очередь доходы от них, для поддержки Украины. Саммит стал подтверждением того, что помощь Украине остается приоритетом для Евросоюза», - сказал он.
Еврокомиссия планирует представить юридический механизм по инициативе в первых числах декабря. Брюссель будет контактировать с Лондоном и Вашингтоном для объединения подходов в этом вопросе.
Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что власти страны не согласятся на пересмотр многолетнего бюджета Европейского союза, если в нем кроме Украины ничего не будет.
До этого против увеличения денежной поддержки ВСУ выступила Венгрия. По словам Орбана, конфликт на Украине уже не вызывает энтузиазма у стран Евросоюза, которых стал больше волновать конфликт на Ближнем Востоке.