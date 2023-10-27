Украина получит часть доходов от замороженных активов России

«Лидеры договорились использовать часть замороженных российских активов, в первую очередь доходы от них, для поддержки Украины. Саммит стал подтверждением того, что помощь Украине остается приоритетом для Евросоюза», - сказал он.

Еврокомиссия планирует представить юридический механизм по инициативе в первых числах декабря. Брюссель будет контактировать с Лондоном и Вашингтоном для объединения подходов в этом вопросе.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что власти страны не согласятся на пересмотр многолетнего бюджета Европейского союза, если в нем кроме Украины ничего не будет.

До этого против увеличения денежной поддержки ВСУ выступила Венгрия. По словам Орбана, конфликт на Украине уже не вызывает энтузиазма у стран Евросоюза, которых стал больше волновать конфликт на Ближнем Востоке.