Украина получила вдвое меньше от обещанных Западом денег
За последние два года украинский бюджет получил лишь половину от обещанных институтами финансовой помощи и западными странами денег. Об этом сообщило РИА «Новости».
Источник, сославшись на официальные данные с сайта Минфина Украины и правительств, заявил, что страна получила лишь 50% от обещанных финансовых поступлений.
При этом в анализе рассматривали только гранты и кредиты. Деньги на гуманитарные и военные нужды, а также финансирование от общественных организаций не учитывали.
Согласно информации на начало октября, финансовые институты, международные и иностранные правительства передали Украине 65 миллиардов долларов. Основным донором страны стали западные государства и организации. Наибольший транш передали США - 22,9 миллиарда долларов.
На втором месте оказался Евросоюз с 22,6 миллиарда долларов, а тройку замкнул Международный валютный фонд с 6,3 миллиарда евро.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил, что внимание Запада к стране снизится на фоне конфликта Палестины и Израиля.