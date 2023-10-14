Украина получила вдвое меньше от обещанных Западом денег

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Источник, сославшись на официальные данные с сайта Минфина Украины и правительств, заявил, что страна получила лишь 50% от обещанных финансовых поступлений.

При этом в анализе рассматривали только гранты и кредиты. Деньги на гуманитарные и военные нужды, а также финансирование от общественных организаций не учитывали.

Согласно информации на начало октября, финансовые институты, международные и иностранные правительства передали Украине 65 миллиардов долларов. Основным донором страны стали западные государства и организации. Наибольший транш передали США - 22,9 миллиарда долларов.

На втором месте оказался Евросоюз с 22,6 миллиарда долларов, а тройку замкнул Международный валютный фонд с 6,3 миллиарда евро.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил, что внимание Запада к стране снизится на фоне конфликта Палестины и Израиля.