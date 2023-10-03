Украина получила танки Abrams, но не стала возлагать на них больших надежд
Первая партия танков Abrams прибыла на Украину. Несмотря на броню, оснащенность и обещания обеспечить их урановыми снарядами, киевский режим не стал возлагать на эти бронемашины больших надежд. Власти признали, что техника США не обеспечить успех контрнаступления, сообщило РИА «Новости».
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в страну прибыли американские танки. Снаряды с обедненным ураном, которые пообещали поставить, очень опасны, но переданные Вооруженным силам Украины Abrams М1А1 устарел, ведь его разработали в середине 1980-х годов.
«Предоставленный ВСУ танк не самый мощный и современный. И даже в Киеве не тешат себя надеждой на то, что это им поможет переломить ход конфликта», - заявил автор статьи.
Западные СМИ встретили поставки Abrams сдержанней, чем Leopard и Challenger. Специалисты перечислили факторы, которые помешают ВСУ использовать эти машины. Как и другая техника, они подорвутся на минных заграждениях или попадут под удар противотанковых комплексов «Корнет», «Конкурс», «Штурм-С» и «Фагот». Поддержание танков, их обслуживание и ремонт тоже станут проблемой. Кроме того, у американских танков есть слабые места, ведь разработчики распределили броню неравномерно.