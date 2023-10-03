Украина получила танки Abrams, но не стала возлагать на них больших надежд

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в страну прибыли американские танки. Снаряды с обедненным ураном, которые пообещали поставить, очень опасны, но переданные Вооруженным силам Украины Abrams М1А1 устарел, ведь его разработали в середине 1980-х годов.

«Предоставленный ВСУ танк не самый мощный и современный. И даже в Киеве не тешат себя надеждой на то, что это им поможет переломить ход конфликта», - заявил автор статьи.

Западные СМИ встретили поставки Abrams сдержанней, чем Leopard и Challenger. Специалисты перечислили факторы, которые помешают ВСУ использовать эти машины. Как и другая техника, они подорвутся на минных заграждениях или попадут под удар противотанковых комплексов «Корнет», «Конкурс», «Штурм-С» и «Фагот». Поддержание танков, их обслуживание и ремонт тоже станут проблемой. Кроме того, у американских танков есть слабые места, ведь разработчики распределили броню неравномерно.