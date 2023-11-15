Украина получила обещания дальнейшей поддержки по итогам визита делегации в США
Соединенные Штаты пообещали Украине дальнейшую поддержку. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак по итогам визита делегации страны в США 13–14 ноября.
«Возвращаемся со стойким ощущением, что США <…> остаются с нами и верят в нашу победу, <…> уверенно настроены продолжать поддержку», - процитировало его украинское издание «Укринформ».
Ермак также назвал Соединенные Штаты «другом Украины». Он отметил, что в ходе визита обсуждалось продолжение не только военной, но и прямой бюджетной поддержки страны, а также антироссийские санкции. Андрей Ермак рассказал, что на встречах с конгрессменами представил план действий Украины до конца этого года и в следующем году.
Делегацию Украины в Соединенных Штатах формально возглавляла первая вице-премьер Юлия Свириденко, но де-факто главную роль играл Ермак. Он провел ряд встреч, в том числе с госсекретарем США Энтони Блинкеном и помощником американского президента по нацбезопасности Джейком Салливаном.