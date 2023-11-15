15 ноября 2023, 09:46

Украина получила обещания дальнейшей поддержки по итогам визита делегации в США

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Соединенные Штаты пообещали Украине дальнейшую поддержку. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак по итогам визита делегации страны в США 13–14 ноября.

«Возвращаемся со стойким ощущением, что США <…> остаются с нами и верят в нашу победу, <…> уверенно настроены продолжать поддержку», - процитировало его украинское издание «Укринформ».

Ермак также назвал Соединенные Штаты «другом Украины». Он отметил, что в ходе визита обсуждалось продолжение не только военной, но и прямой бюджетной поддержки страны, а также антироссийские санкции. Андрей Ермак рассказал, что на встречах с конгрессменами представил план действий Украины до конца этого года и в следующем году.

Делегацию Украины в Соединенных Штатах формально возглавляла первая вице-премьер Юлия Свириденко, но де-факто главную роль играл Ермак. Он провел ряд встреч, в том числе с госсекретарем США Энтони Блинкеном и помощником американского президента по нацбезопасности Джейком Салливаном.

США Украина
15 ноября 2023, 09:58
Эвакуированных из сектора Газа 40 россиян доставят в Москву 16 ноября
РИА «Новости»
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Эвакуированных из Газы 40 россиян доставят в Москву в четверг, 16 ноября. Об этом рассказал РИА «Новости» помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

Он уточнил, что в расположение отечественных медиков из сектора Газа прибыли 40 россиян. Среди них - 16 детей и беременная женщина. Специалисты осмотрели всех соотечественников.

«Все 40 человек допущены к перелету в Москву. Состояние их оценивается как удовлетворительное», - подчеркнул он.

Кузнецов добавил, что их должны доставить в Москву 16 ноября.

Накануне из Египта вылетел самолет МЧС со второй группой эвакуированных из Газы россиян. На борту находились 98 человек. Перед отправкой они прошли все необходимые процедуры в оперативном штабе российских спасателей в Каире.

В ночь на понедельник, 13 ноября, из анклава эвакуировали первую группу россиян. Их направили расположение оперштаба в Каире. Вечером того же дня борт МЧС доставил 70 россиян в аэропорт Домодедово.

Израиль Россия Конфликт Израиля и Палестины
15 ноября 2023, 09:48
Байден одобрит правительственный бюджет без затрат на Израиль и Украину
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Палата представителей поддержала план временного финансирования правительства без затрат на помощь Украине и Израилю. Если сенат последует его примеру, а конгресс одобрит законопроект, президент США Джо Байден согласится его подписать. Представитель Белого дома сообщил об этом телеканалу CNN.

«Если он будет принят сенатом, президент подпишет эту постоянную резолюцию, которая сохранит текущий уровень финансирования и не будет содержать вредных политических факторов», - сказал он.

Собеседник канала объяснил, что хотя помощь Украине и Израилю не включили в документ, законодатели должны утвердить правительственный бюджет. Нужно решить неотложные вопросы национальной безопасности и обеспечить закрытие внутренних потребностей, включая гуманитарную помощь, безопасность границ, программу питания женщин, детей и младенцев (WIC) и другие важные приоритеты.

Чиновник призвал республиканцев прекратить споры об ассигнованиях и не продвигать свои идеи, нарушающие заключенное ранее двухпартийное соглашение. Представитель президентской администрации заявил, что нужно начать работать с демократами над законопроектами о финансировании на весь год.

Члены палаты представителей проголосовали за продолжение финансирования работы федерального правительства в части военного строительства, обеспечения ветеранов, жилищной сферы, транспорта и энергетики до 19 января 2024 года, остальных направлений - до 2 февраля. Спикер Майк Джонсон внес его, чтобы не допустить приостановку работы кабмина.

США Израиль Законы Конгресс США Украина Джо Байден
15 ноября 2023, 09:03
Байден сравнил слова Трампа с выступлениями нацистов
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На встрече по сбору средств для предвыборной кампании в Сан-Франциско президент США Джо Байден сравнил высказывания предшественника Дональда Трампа с выступлениями германских нацистов. Об этом сообщил ТАСС.

Байден прокомментировал статью в газете The New York Times. В ней шла речь о том, что в случае победы на президентских выборах в 2024 году Трамп соберется использовать свое положение «для мести и возмездия».

«Он собирается <…> уничтожить то, что он назвал паразитами в Америке. <…> Это тот язык, на котором говорила нацистская Германия в 30-е годы [прошлого столетия]», - сказал Байден.

Также он напомнил фразу Трампа об «отравленной крови» США. По мнению Байдена, это высказывание похоже на то, что говорили в нацистской Германии.

Американский президент добавил, что в США устали от Трампа. При этом сам бизнесмен «не устает проигрывать».

По словам журналиста Бенгта Нурборга, возвращения Трампа на пост главы Соединенных Штатов боятся власти Украины. А среди тех, с кем предприниматель общается, нарастает усталость от украинского конфликта.

США Дональд Трамп Джо Байден
15 ноября 2023, 08:36
«Под огонь попадают беспомощные люди». США осудили авиаудары по больнице в Газе
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Администрация Соединенных Штатов не поддерживает нанесение Израилем авиаударов по больнице в секторе Газа. Такое заявление сделал представитель Совета национальной безопасности Белого дома, написало агентство Reuters.

«Мы не поддерживаем нанесение ударов по больнице с воздуха и не хотим наблюдать стрельбу в больнице, где под перекрестный огонь попадают невинные люди, беспомощные люди, больные люди, пытающиеся получить медицинскую помощь», - сказали в СНБ.

Израильская армия приступила к штурму больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа в ночь на 15 ноября. Внутри медучреждения слышны взрывы и стрельба. Как объясняла израильская сторона, это рейд против боевиков ХАМАС, военные призывают их сдаться.

«Операция основана на разведывательной информации и оперативной необходимости. Операция не направлена ​​на причинение вреда пациентам, медицинскому персоналу и гражданским лицам, находящимся в больнице», - передавали в пресс-службе израильской армии.

Операции предшествовала попытка эвакуировать пациентов из больницы, для этого открыли специальный проход. Руководство больницы было заранее проинформировано, указано на сайте ЦАХАЛ. В больницу планируют передать инкубаторы, медицинское оборудование и детское питание.

По данным Израиля, передавало Reuters, у ХАМАС есть командный центр под «Аль-Шифой», радикалы используют больницу и туннели под ней для сокрытия военных операций и удержания заложников. Палестинское движение это отрицает.

Армия обороны Израиля перейдет к следующей фазе военной операции в секторе Газа через несколько недель. Постоянный представитель еврейского государства при ООН Гилад Эрдан, добавил, что молится, чтобы это закончилось быстрее.

Больницы Конфликт Израиля и Палестины

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