Украина получила меньше половины обещанных танков Abrams
Украинские военные получили меньше половины от обещанной партии американских танков Abrams. Об этом сообщила газета The Washington Post.
«На данный момент нам привезли меньше половины от обещанных танков M1 Abrams», - рассказал представитель ВСУ.
В Пентагоне уточняли, что всего США поставят Украине 31 танк. В какой конкретно район боевых действий их направят, на данный момент неизвестно.
Руководитель ГУР Украины Игорь Буданов отмечал, что в целом танки Abrams не слишком приспособлены для активной работы в зоне боевых действий. По его мнению, этот тип тяжелой техники больше подходит для хорошо спланированных и заранее подготовленных тактических операций.
Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявлял, что российские военные легко выследят Abrams и нанесут по ним удары с воздуха.
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