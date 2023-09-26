Украина получила меньше половины обещанных танков Abrams

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«На данный момент нам привезли меньше половины от обещанных танков M1 Abrams», - рассказал представитель ВСУ.

В Пентагоне уточняли, что всего США поставят Украине 31 танк. В какой конкретно район боевых действий их направят, на данный момент неизвестно.

Руководитель ГУР Украины Игорь Буданов отмечал, что в целом танки Abrams не слишком приспособлены для активной работы в зоне боевых действий. По его мнению, этот тип тяжелой техники больше подходит для хорошо спланированных и заранее подготовленных тактических операций.

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявлял, что российские военные легко выследят Abrams и нанесут по ним удары с воздуха.

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