17 декабря 2023, 17:16

Украина перейдет к плану Б при отсутствии помощи со стороны Запада

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Украина готова перейти к плану Б в случае отсутствия помощи со стороны западных государств. Об этом сообщил советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко в эфире национального телемарафона.

Если союзники откажутся финансировать Украину, местным властям в 2024 году придется обратиться к внутреннему рынку для заимствования капиталов. Такой вариант развития событий спровоцирует дополнительное напряжение и нервозность в Минфине, признал политик. Однако этот шаг позволит исправить ситуацию в январе, добавил Устенко.

Без помощи НАТО и Соединенных Штатов Украина уже к лету может потерпеть поражение , заявил ранее высокопоставленный американский военный чиновник на условиях анонимности. Победа России станет серьезным ударом по США и Европе, добавил он.

Западные аналитики начали признавать, что инициатива в украинском конфликте принадлежит России. Президент Владимир Путин одерживает верх, сочли американские и европейские военные эксперты.

Запад Украина
17 декабря 2023, 17:22
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
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Северная Корея, предположительно, запустила баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря. Об этом сообщило агентство Yonhap, сославшись на данные Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

«Северная Корея в воскресенье запустила неуказанную баллистическую ракету в направлении Восточного моря, сообщили военные Южной Кореи», - говорится в публикации.

Подробностей о самой ракете, дальности, высоте и скорости ее полета нет. Агентство отметило, что запуск произошел через два дня после того, как первый заместитель советника по национальной безопасности Южной Кореи Ким Тхэ Хе заявил, что КНДР может запустить межконтинентальную баллистическую ракету в течение декабря.

Предыдущий запуск баллистической ракеты состоялся 22 ноября. По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, он, «по всей видимости, не удался», отметило агентство.

Северная Корея, предположительно, запустила баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря. Об этом сообщило агентство Yonhap , сославшись на данные Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Ракеты Северная Корея Южная Корея КНДР
17 декабря 2023, 16:45
Германию уличили в желании испортить праздник россиянам
Unsplash
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Германия собирается конфисковывать новогодние и рождественские подарки из России, чтобы испортить настроение родственникам и друзьям россиян. Об этом «Ленте.ру» рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Она прокомментировала сообщение немецкой таможни об ограничениях, распространяющихся в том числе и на новогодние посылки.

«Сделал гадость - начальству радость, по всей видимости. Исключительно только таким образом можно трактовать такие решения», - иронично отметила Журова.

Депутат добавила, что люди обычно посылают родным какие-то приятные подарки, несущие радость. По ее словам, какой-то особой выгоды от этого решения Германия не получит, но зато испортит праздник.

«Не думаю, что они будут посылать айфоны и еще что-то, скорее всего, это будут какие-то приятности. Грустно это все», - заключила депутат.

Ранее немецкая таможня предупредила о запрете на ввоз товаров различного характера из России. Сотрудники ведомства конфискуют рождественские посылки, если те не будут отвечать всем многочисленным «требованиям».

Германия Таможня Россия Новый год
17 декабря 2023, 16:23
Планы Запада обрушить экономику России не сработали
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Западные элиты рассчитывали обрушить экономику, политическую и социальную системы РФ. Их планы не сработали, заявил президент Владимир Путин на XXI Съезде «Единой России».

Общество и ветви власти РФ показали зрелость и устойчивость, страна из года в год шла к суверенитету, подчеркнул Путин. Он напомнил, что Россия - свободное и суверенное государство.

«Народ в России был и будет единственным источником власти. Нам предстоит и дальше совершенствовать демократические институты», - добавил президент.

Сейчас стоит важнейшая задача - повысить эффективность всех уровней публичной власти, заявил Путин. Также предстоит и дальше совершенствовать демократические институты государства.

На прямой линии 14 декабря президент подчеркнул, что Россия не может существовать без суверенитета. Важно укреплять обороноспособность страны и развивать парламентаризм, заключил Путин.

Россия Запад Владимир Путин Экономика
17 декабря 2023, 15:58
Экспорт вырос. Патрушев объяснил, заинтересована ли Россия в продлении зерновой сделки
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Российская сторона не заинтересована в продлении зерновой сделки. Такое заявление сделал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, чьи слова привело РИА «Новости».

Объемы экспорта зерна с учетом сворачивания сделки не упали, а несколько выросли, отметил министр.

«Уже, по данным на середину декабря, в этом сельхозгоду было экспортировано более 30 миллионов тонн, это больше, чем за аналогичную дату в прошлом году», - рассказал Патрушев.

По его словам, Россия продолжит поставки своего зерна, поскольку оно имеет покупателя.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что Россия сохранила возможность возвращения в зерновую сделку при условии снятия всех санкций в отношении компаний агропромышленного комплекса. Дипломат добавила, что соглашение не оправдало заявленного изначально гуманитарного характера.

Экспорт Россия зерновая сделка

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