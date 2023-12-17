Если союзники откажутся финансировать Украину, местным властям в 2024 году придется обратиться к внутреннему рынку для заимствования капиталов. Такой вариант развития событий спровоцирует дополнительное напряжение и нервозность в Минфине, признал политик. Однако этот шаг позволит исправить ситуацию в январе, добавил Устенко.

Без помощи НАТО и Соединенных Штатов Украина уже к лету может потерпеть поражение , заявил ранее высокопоставленный американский военный чиновник на условиях анонимности. Победа России станет серьезным ударом по США и Европе, добавил он.

Западные аналитики начали признавать, что инициатива в украинском конфликте принадлежит России. Президент Владимир Путин одерживает верх, сочли американские и европейские военные эксперты.