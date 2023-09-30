Украина отказалась от альтернатив полному членству в ЕС
Власти Украины согласятся только на полное членство страны в Европейском союзе, минуя любые промежуточные статусы. Об этом сказал премьер-министр республики Денис Шмыгаль, его слова привело издание Politico.
«Украина хочет стать полноценным членом сообщества и не станет мириться с промедлением во вступлении в Есросоюз», - заявил Шмыгаль.
Таким образом он отреагировал на вопрос о том, что Германия и Франция рассматривают варианты с постепенной интеграцией страны в ЕС.
Бывший глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу заявлял, что в случае приема Украины в ЕС сообществу потребуется принимать радикальные реформы , которые не понравятся ряду его государств - членов. По его словам, ЕС не удастся избежать серьезных проблем с бюджетом и внешней политикой.
Руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что вступление Украины положит конец «сонной сиесте» в Евросоюзе.