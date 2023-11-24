Украина осталась без специалистов с высшим образованием

«Несмотря на невероятные усилия украинской образовательной системы, <…>, в образовательном уровне населения возникли огромные провалы», - заявил автор статьи.

Большое количество профессионалов уехали с началом боевых действий и, по словам журналистов, не вернутся. По их подсчетам, среди эмигрировавших украинцев с высшим образованием за границей больше, чем в стране. Кроме того, они забрали с собой детей.

Разрыв в уровне образования украинцев увеличился. По мнению издания, эта утечка мозгов отбросит Украину назад.

Власти обеспокоил массовый отток населения. Только из Харькова уехали почти треть жителей - около 400 тысяч человек. Чиновники опасаются, что они не захотят возвращаться из стран Запада.