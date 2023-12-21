Украина объявила в розыск бизнесмена Гинера и вице-спикера Думы Бабакова

Читайте нас в:

Уголовное дело против президента ЦСКА Евгения Гинера Украинские силовики завели еще в начале августа. По версии следствия, принадлежащая бизнесмену компания АО «Конструкторское бюро автоматических линий имени Кошкина» якобы поставляла снаряды различного калибра стрелкового оружия в Вооруженные силы России.

Также Гинера обвинили в нарушении энергетической безопасности Украины за строительство теплоэлектростанций в Симферополе и Севастополе, подключенные к российским сетям.

Кроме того, Гинер и Бабаков, по версии Госбюро расследований Украины, являются теневыми совладельцами компании VS Energy, на которую приходится до 10% всего энергорынка Украины, напомнил «Коммерсант». В самой компании связь с россиянами отрицали, но украинский Минюст подготовил иск для национализации имущества фирмы.

Российский предприниматель и депутат стали фигурантами уголовных дел о «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Суд уже вынес решение о заочном аресте Евгения Гинера. Александр Бабаков пока считается «скрывающимся от органов досудебного преследования.