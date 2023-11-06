Украина объявила о производстве ударных дронов с дальностью до тысячи километров

Он подчеркнул, что первые испытания новых беспилотников начались еще при прошлом руководстве. Но сейчас уже начался серийный выпуск новых моделей.

«Производится. В частности, в кооперации с иностранными партнерами. Где именно, рассказывать не буду из соображений безопасности. Главное - что они летают и взрываются, а Силы обороны [Украины] их заказывают», - заявил Сметанин.

Глава «Укроборонпрома» подчеркнул, что общее производство беспилотников в стране вышло на новый уровень. На рынке появились как государственные, так и частные производители, которые выпускают разные модели. Но основной упор они сделали на сложных и дорогих беспилотниках с высокими характеристиками.

По словам Сметанина, сегодня самая большая необходимость в FPV-дронах, которыми управляют операторы. Для их производства Украина подписала соглашения с тремя крупными компаниями.

«У нас есть люди, помещения, нам завозят компоненты, и мы производим. Мы помогаем масштабировать разработки всем, кто к нам обращается», - пояснил собеседник журналистов.

Он добавил, что выпуск беспилотников сейчас занимает второе место по значимости и затратам «Укроборонпрома» после боеприпасов. Сметанин отметил, что в бюджете следующего года на модернизацию оборонно-промышленного комплекса Украины заложили сумму, в семь раз превышающую сегодняшние расходы.

В конце сентября газета The New York Times со ссылкой на данные украинских производственных площадок сообщила о сокращении выпуска беспилотников. Причиной стало ужесточение таможенных правил Китая, которые запретили вывоз из страны технологий и запчастей.

По данным журналистов, поставки не прекратились полностью. Китайские предприниматели для сохранения доли экспорта перешли на усложненные схемы, что увеличило в цене их товар. Украинские производители обратились к предприятиям из других стран, а также перешли на контрабандные поставки.