26 ноября 2023, 16:28

Украина обсудила с США усиление возможностей ВСУ

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Министр обороны Украины Рустем Умеров провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином, на которых обсудил усиление возможностей ВСУ. Об этом он сообщил в социальной сети Facebook*.

«Провел телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Мы обсудили совместные шаги для усиления возможностей армии Украины и приоритеты нашей безопасности», - написал он.

Ранее бывший британский военный Глен Грант сообщил, что западные союзники уже передали Украине все оружие, которое у них находилось на складах. По его словам, серьезные запасы остались только у США , а ЕС больше не в состоянии предложить что-то новое.

Американский журналист Дэвид Экс заявлял о бесполезности поставок иностранного оружия Украине из-за отсутствия слаженного и грамотного командования в рядах ВСУ. В числе прочих проблем он назвал дефицит оборудования для обнаружения мин, боеприпасов и обученных саперов.

*Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

США Оружие Украина
26 ноября 2023, 18:28
Украинцы признались в усталости от конфликта с Россией
РИА «Новости»
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Украинский волонтер признал усталость населения от конфликта с Россией. Его слова привела газета El Pais.

«Многие меня спрашивают о состоянии украинцев от конфликта. Усталость, конечно же, есть», - сказал он.

Газета The Washington Post ранее опубликовала материал о растущем расколе внутри украинского общества на фоне неудач в зоне боевых действий и разгорающейся политической борьбе в высших эшелонах власти.

Некоторые западные аналитики сообщали о вероятном конфликте между главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и президентом Владимиром Зеленским.

При этом Государственный департамент США настоял на продолжении конфликта. Представитель ведомства Джеймс О’Брайен заявил, что на данный момент это является прямой необходимостью.

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор отмечал, что администрация президента США постарается не допустить завершения конфликта.

Россия Украина
26 ноября 2023, 18:28
ХАМАС освободил пленного россиянина
Global Look Press
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Палестинское движение ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста заложника с российским гражданством. Его освободили в знак признания позиции РФ, указали в Telegram-канале движения.

«Исламское движение сопротивления ХАМАС освободило задержанного, имевшего российское гражданство», - отметили в публикации.

Отмечается, что решение освободить россиянина ХАМАС принял «в ответ на усилия президента РФ Владимира Путина и в знак признания российской позиции».

Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале подтвердила эту информацию.

«Освобожден и передан Красному Кресту обладатель российского паспорта. В ближайшее время, как только это будет возможно, российские дипломаты посетят его. Это освобождение произошло вне списка об обмене», - заметила дипломат.

В воскресенье, 26 ноября, в Москву прибыли члены семей израильтян с российским гражданством, удерживаемых в заложниках ХАМАС с 7 октября.

Ранее руководство ХАМАС и Израиль достигли договоренности о временном прекращении конфликта, который начался 7 октября, на четыре дня для обмена арестованных и заложников. По данным представителей израильской армии, на территории сектора Газа группировка до сих пор находятся примерно 215 заложников.

Россия Конфликт Израиля и Палестины Палестина
26 ноября 2023, 18:12
Море вышло из берегов после ливня в Турции
Global Look Press
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Средиземное и Эгейское моря вышли из берегов в Турции, подтопив Анталью и Измир. Об этом сообщила газета Anadolu.

По данным источника, вода дошла до несколько городов в провинции Анталья, однако речь идет о населенных пунктах, которые сильно удалены от туристических объектов.

В Измире море подтопило ряд небольших поселений, вода пришла в магазины, многоквартирные дома, офиса, сады и береговые линии.

Газета Huttiyet уточнила, что управление по чрезвычайным ситуациям Турции объявила предпоследний - оранжевый - уровень погодной опасности в ряде поселений на юго-западе страны.

Синоптики предупредили, что в Анталье в ближайшее время пройдет гроза. Интенсивность осадков, по прогнозам, существенно снизится после второй половины дня в понедельник, 27 ноября.

Издание NTV добавило, что в субботу в провинции Мугла также прошло мощное торнадо.

В сентябре в Турции также прошли сильные ливни, жертвами стали три человека.

Турция Наводнения Погода
26 ноября 2023, 17:51
ХАМАС решил освободить израильтянина с российским паспортом
Global Look Press
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Палестинское движение ХАМАС в воскресенье, 26 ноября, может освободить заложника из Израиля с российским гражданством. Об этом сообщил телеканал Channel 12.

По информации источника, передача этого заложника пройдет до освобождения очередной партии пленных, в которую включили 13 израильтян. Предварительно, ХАМАС отпустит их в рамках соглашения о прекращении огня в воскресенье.

Ранее руководство ХАМАС и Израиль достигли договоренности о временном прекращении конфликта, который начался 7 октября. Стороны прекратили боевые действия на четыре дня для обмена арестованных и заложников.

Армия обороны Израиля ранее пригрозила, что прервет режим перемирия , если ХАМАС не отпустит очередную партию заложников до полуночи воскресенья. В палестинском движении заявили в ответ, что ЦАХАЛ не выполнил условия по допуску в сектор Газа грузовиков с гуманитарной помощью.

Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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