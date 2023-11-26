Украина обсудила с США усиление возможностей ВСУ

«Провел телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Мы обсудили совместные шаги для усиления возможностей армии Украины и приоритеты нашей безопасности», - написал он.

Ранее бывший британский военный Глен Грант сообщил, что западные союзники уже передали Украине все оружие, которое у них находилось на складах. По его словам, серьезные запасы остались только у США , а ЕС больше не в состоянии предложить что-то новое.

Американский журналист Дэвид Экс заявлял о бесполезности поставок иностранного оружия Украине из-за отсутствия слаженного и грамотного командования в рядах ВСУ. В числе прочих проблем он назвал дефицит оборудования для обнаружения мин, боеприпасов и обученных саперов.

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