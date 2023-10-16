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Он выразил благодарность КНР за попытки урегулировать ситуацию на Украине и заявил, что Россия высоко оценила эти предложения. Государственный лидер назвал их реалистичными.

«Но, к сожалению, противная сторона не желает вести какие-либо переговоры. Более того, президент Украины издал декрет, запрещающий вести с нами мирные переговоры», - добавил он.

По словам Путина, Россия выразила готовность к диалогу, но Украина выступила против любых переговоров, в том числе и с использованием мирного плана Китая.

«Мы готовы, в том числе используя предложения наших китайских друзей», - заключил он.

Ранее президент России обратил внимание на всплеск популярности в стране автомобилей из Китая. По его мнению, производители авто значительно повысили качество своей продукции. Он также назвал автостроение одним из перспективных направлений сотрудничества двух государств.