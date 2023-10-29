Украина не продлит договор о транзите российского газа

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«Действующий контракт до конца 2024 года завершится, продолжать мы его не намерены. Мы не станем инициировать продолжение транзита, он остановится, когда соглашение завершится», - сказал он.

Чернышов объяснил, что Украина до сих пор не разорвала контракт с Россией только из-за партнеров в Европе.

«Сегодня мы не можем лишить некоторые страны Евросоюза возможности получать голубое топливо и как следует подготовиться к зиме», - добавил глава компании.

Замглавы МИД России Михаил Галузин заявлял, что это решение Украины создаст серьезные проблемы для энергетической безопасности Европы.

Ранее стало известно, что Сербия вызвалась увеличить транзит газа из России в Венгрию , если Украина откажется продлить контракт с «Газпромом».