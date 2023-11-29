Украина не получит от НАТО летальное оружие в 2024 году

«Сегодня союзники подчеркнули, что в нынешних обстоятельствах не может идти речи о членстве Украины в НАТО, поэтому всем стало ясно, что <…> на следующем саммите Украина не получит приглашения», - заявил венгерский министр.

На заседании совета Венгрии удалось отстоять два пункта программы поддержки Украины, которая работала с 2016 года. В них значится, что участие в инициативах программы будет добровольным, и Украине никогда не передадут летальные средства.

Вступление Украины в НАТО приведет к третьей мировой войне, отметил Сийярто. В блоке нет места стране, которая постоянно отбирает, нарушает, отзывает права национальных меньшинств, подчеркнул министр.