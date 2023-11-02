Украина назвала Nestle «спонсором войны»

Компанию обвинили в работе на две стороны конфликта одновременно и поддержании российской экономики за счет создания семи тысяч рабочих мест. НАПК заявил, что несмотря на публичное осуждение спецоперации, она продолжила работать в стране, поставлять сырье, технологическое оборудование и получать 2% прибыли.

Nestle внесли в список международных «спонсоров войны». В него уже попали производитель продуктов и бытовой химии Unilever, владелец торговых площадок в интернете Alibaba Group Holding Limited , алкогольная компания Bacardi Limited, производители табака Philip Morris International и Japan Tobacco International.

Президент Украины Владимир Зеленский просил корпорацию полностью уйти из России, но она отказалась. Главный исполнительный директор Nеstlе Марк Шнайдер заявил, что продолжит поставлять продукты питания.