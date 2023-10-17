Украина нашла 59 компаний для совместного выпуска оружия
К альянсу оборонных индустрий, организованному киевским режимом для совместного производства оружия, присоединятся 59 компаний из 23 стран мира. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил об этом в эфире всеукраинского телемарафона, сообщило РИА «Новости».
«Уже 59 компаний из 23 стран мира присоединились к альянсу оборонных индустрий. Они будут вместе с Украиной производить необходимое оружие», - сказал он.
Немецкий концерн Rheinmetall заявлял о планах открыть производство танков на украинской территории. Для этого компания собиралась арендовать оставшиеся с советских времен заводы. Другим партнером станет турецкая Baykar Defence. Компания рассчитывала запустить полный цикл производства беспилотников Bayraktar Akınci и Bayraktar TB2.
Глава ДНР Денис Пушилин предупредил, что российские войска уничтожат новые оружейные заводы на Украине. Он уверен, что запуск совместного производства не поможет киевскому режиму.