«Украина на пути в НАТО». Блинкен раскрыл, что нужно для вступления в альянс

«Украина станет членом НАТО , когда все союзники согласятся, когда условия будут соблюдены», - сказал он.

Энтони Блинкен отдельно встретился с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и заявил, что «Украина на пути в НАТО». Он подтвердил, что данные на июльском саммите в Вильнюсе обещания еще в силе. Однако, по словам госсекретаря, для вступления в альянс стране придется выполнить определенные условия и заручиться поддержкой всех членов.

Интерес рядовых украинцев к вступлению в НАТО упал на 7%, показал опрос соцгруппы «Рейтинг». В случае референдума 78% респондентов проголосуют за интеграцию в альянс.