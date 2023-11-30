30 ноября 2023, 06:58

«Украина на пути в НАТО». Блинкен раскрыл, что нужно для вступления в альянс

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Киевскому режиму вновь пообещали членство Украины в НАТО и Евросоюзе. Однако интеграция произойдет только в том случае, если ее одобрят все участники этих сообществ. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об этом на пресс-конференции в Брюсселе, сообщило РИА «Новости».

«Украина станет членом НАТО , когда все союзники согласятся, когда условия будут соблюдены», - сказал он.

Энтони Блинкен отдельно встретился с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и заявил, что «Украина на пути в НАТО». Он подтвердил, что данные на июльском саммите в Вильнюсе обещания еще в силе. Однако, по словам госсекретаря, для вступления в альянс стране придется выполнить определенные условия и заручиться поддержкой всех членов.

Интерес рядовых украинцев к вступлению в НАТО упал на 7%, показал опрос соцгруппы «Рейтинг». В случае референдума 78% респондентов проголосуют за интеграцию в альянс.

Госдеп США Евросоюз НАТО Украина
30 ноября 2023, 06:07
Илон Маск заявил, что не станет голосовать на президентских выборах за Байдена
Википедия
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Американский миллиардер Илон Маск не будет голосовать на выборах в президенты США в 2024 году за нынешнего лидера Штатов Джо Байдена. Об этом он сообщил во время конференции издания The New York Times.

«Думаю, что я не стал бы голосовать за Байдена», - сказал бизнесмен.

Маск не стал отвечать на вопрос, отдаст ли свой голос за экс-президента страны Дональда Трампа. Политик ранее обещал, что вернется на пост лидера государства.

Ранее крупные компании Paramount, Sony Pictures и Lionsgate приостановили размещение рекламных постов в соцсети Х, которая принадлежит Илону Маску. Также это сделали Walt Disney, IBM и Apple.

Такие меры представители бизнеса объяснили отношением миллиардера к евреям. Бизнесмен согласился с позицией интернет-пользователя о том, что еврейские сообщества проявляют ненависть в отношении «белых людей» и при этом требуют прекратить дискриминацию к самим себе.

США Дональд Трамп Илон Маск Выборы президента США Джо Байден
30 ноября 2023, 05:36
«Русские нам не враги». Бывший аналитик ЦРУ сделал неожиданное заявление
РИА «Новости»
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Американской стороне пора признать, что Россия ей — не враг. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Judging Freedom.

Американской стороне пора признать, что Россия ей - не враг. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Judging Freedom.

«Русские нам не враги. Русские не собираются завоевывать мир. Пора признать, что у нас много общего с Россией», - сказал он.

Эксперт привел в пример положительные контакты между двумя государствами по вопросам деятельности на МКС. По его словам, если страны могут сотрудничать в этой сфере, то способны совместно работать и на Земле.

Ранее глава Киевского международного института социологии Владимир Паниотто указал на спад патриотизма среди украинцев. Помимо этого все меньше людей поддерживают нынешнего президента страны Владимира Зеленского, потому что «эффект сплочения вокруг флага заканчивается». Люди на Украине устали, отчаялись и разочаровались из-за провала контрнаступления ВСУ и отсутствия перспектив на скорое окончание конфликта.

США Россия
30 ноября 2023, 04:49
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер умер на 101-м году жизни
РИА «Новости»
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Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Генри Киссинджер умер сегодня дома в Коннектикуте в возрасте 100 лет», - сказано в сообщении.

США

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