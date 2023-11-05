Беспокойство Украины началось еще до обострения конфликта между Палестиной и Израилем, когда конгресс отказался включить помощь Киеву во временный бюджет, отметили в публикации. На этой неделе палата представителей проголосовала за выделение Израилю финансирования, решение по Украине пока не принято. Конгресс отклонил просьбу президента США Джо Байдена об объединении финансовой помощи двум странам в один пакет.

Депутат Верховной рады Кира Рудик заявила изданию, что способность украинцев бороться зависит от решения США. Финансовая помощь Штатов окажет «гигантское влияние» на жизнь «реальных украинцев», подчеркнула Рудик. Она заявила, что несвоевременно принятое или непринятое конгрессом решение «полностью изменит» жизнь граждан Украины.

Экс-советник главы офиса президента Украины, блогер Алексей Арестович* признался , что обманывал украинцев с благими намерениями. Он заявил, что сознательно создал иллюзию быстрой победы ВСУ над российской армией.

* Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.