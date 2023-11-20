«Украина и Польша будут судиться из-за действий протестующих, которые блокируют движение автотранспорта через границу. Об этом заявил вице-президент ассоциации международных автоперевозчиков АсМАП Владимир Балин», - сказано в сообщении.

Поляки требуют восстановить систему разрешений для украинских перевозчиков, приостановить действие лицензий компаний, созданных на Украине с начала СВО, и провести их проверку. Также протестующие требуют разделить очереди пустых и груженых машин.

Ранее стало известно, что на Украине начались перебои с поставками ряда товаров из-за блокировки украинской границы перевозчиками в Польше. Из-за проблем с логистикой также повысили цену доставки автомобильного газа.