20 ноября 2023, 03:30

Украина и Польша будут судиться из-за перекрытой границы — СМИ

РИА «Новости»
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Украина и Польша намерены начать судебные разбирательства из-за польских перевозчиков, перекрывших границу. Протестующие требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских грузовиков. Об этом сообщило издание Klymenko Time со ссылкой на украинскую ассоциацию международных автоперевозчиков.

«Украина и Польша будут судиться из-за действий протестующих, которые блокируют движение автотранспорта через границу. Об этом заявил вице-президент ассоциации международных автоперевозчиков АсМАП Владимир Балин», - сказано в сообщении.

Поляки требуют восстановить систему разрешений для украинских перевозчиков, приостановить действие лицензий компаний, созданных на Украине с начала СВО, и провести их проверку. Также протестующие требуют разделить очереди пустых и груженых машин.

Ранее стало известно, что на Украине начались перебои с поставками ряда товаров из-за блокировки украинской границы перевозчиками в Польше. Из-за проблем с логистикой также повысили цену доставки автомобильного газа.

Грузовики Протесты Украина Польша
20 ноября 2023, 03:01
Противник вступления в БРИКС Милей победил на выборах президента Аргентины
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На президентских выборах в Аргентине победил крайне правый политик, противник вступления в БРИКС, Хавьер Милей. С победой Милея поздравил его противник Серхио Масса, сообщил ТАСС.

По итогам подсчета 86,59% голосов, Милей набрал 55,96%, его оппоненту отдали голоса 44,04% избирателей.

«Результаты оказались не такими, как мы ожидали, я связался с Хавьером Милеем, чтобы поздравить его и пожелать удачи, потому что он - президент, которого большинство аргентинцев выбрало на следующие четыре года», - заявил Масса.

Милей выступает за долларизацию экономики Аргентины, приватизацию и отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией. Новый президент высказывается за дружбу с США и Израилем. Милей также против вступления Аргентины в БРИКС.

В начале октября МИД Аргентины отверг предложение Милея о долларизации экономики страны. Эта идея опасна, так как поставит на кон валютный суверенитет, посчитали в ведомстве.

Аргентина Выборы
20 ноября 2023, 02:54
Британская ведущая случайно оголила грудь на камеру
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Британская 52-летняя актриса и ведущая Аманда Холден записала видео для социальной сети и случайно оголила грудь. В Stories артистка прикрыла сосок эмодзи в виде апельсина.

Актриса в видео демонстрировала свой рабочий образ. На ней надето красное шелковое платье на тонких бретелях и свитер с молнией на горловине. Актриса приподняла свитер и случайно продемонстрировала грудь. Холден на видео «прикрыла» свой конфуз стикером.

«О, нет! Ты только что это увидел?» - спросила актриса у того, кто ее снимал.

В июне новозеландская чемпионка мира по боксу Чернека Джонсон пришла топлес на взвешивание перед поединком. Спортсменка вышла с голой грудью, покрытой белой краской - боди-арт на теле девушки имитировал топ. Так спортсменка решила эпатировать журналистов перед боем с англичанкой Элли Скотни.

Великобритания Женщины
20 ноября 2023, 01:53
Два человека погибли после взрыва гранаты в Киеве — СМИ
Pxhere
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Два человека стали жертвами взрыва гранаты в Днепропетровском районе Киева. Об этом сообщил телеканал ТСН со ссылкой на правоохранительные органы.

«В результате взрыва гранаты в Днепровском районе Киева погибли два человека. Предварительно полицейские установили, что в результате детонации гранаты погиб военнослужащий и находившаяся в доме женщина», - сказано в сообщении.

По данным канала, после происшествия госпитализировали еще одного мужчину, он - брат погибшего. На место ЧП прибыли следователи и криминалисты.

Ранее в Армении один человек погиб после взрыва в одном из корпусов Ереванского государственного университета. Как сообщил Минздрав Армении, в ходе происшествия также пострадали три человека, их положили в больницу и оказали необходимую помощь.

Взрывы Киев Украина
20 ноября 2023, 01:44
Перебои с поставками из-за проблем на границе с Польшей начались на Украине
РИА «Новости»
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На Украине начались перебои с поставками ряда товаров из-за блокировки украинской границы перевозчиками в Польше. Об этом сообщило издание Страна.ua.

По информации издания, в украинских торговых сетях уменьшились запасы на складах, это привело к оскудению ассортимента. Даже промышленные организации пострадали от перебоя в поставках. Предприятия ждут новых товаров неделями.

Также из-за проблем с логистикой повысили цену доставки и автомобильного газа. Топливо отправляли через пропускной пункт Ягодин, который теперь практически остановил работу. Появились трудности с поставками вакцин и лекарственных препаратов.

«По данным „Укртрансбезопасности“, 19 ноября на пункте „Ягодин-Дорогуск“ стояли более 520 фур, которые ехали за продукцией в Польшу или везли ее на экспорт с Украины, но за сутки не пропустили ни одну», - сообщили в издании.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Словакия и Венгрия вслед за Польшей запретили импорт украинского зерна и некоторых продуктов питания. В запрещенный список вошли вино, говядина, кукуруза, семена ячменя и подсолнечника. При этом запрет не касается товаров, которые едут транзитом через Венгрию.

Торговля Украина Польша

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