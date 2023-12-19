Украина и Британия договорились о многолетнем противостоянии России

Кроме того, меморандум предусматривает обязательства Великобритании оказывать поддержку Украине в борьбе против России предоставлением военной и финансовой помощи, военно-морских активов, а также обмена данными разведки. Британцы также взяли на себя послевоенные гарантии безопасности в случае возникновения нового конфликта России и Украины.

Официальные лица королевства заявили, что страна сосредоточится на укреплении морских возможностей Украины, а также организует поставку дополнительных морских вооружений и два корабля для поиска мин в акватории. Офицеры военно-морского флота Великобритании уже организовали обучение украинских специалистов по разминированию глубоководных путей для предстоящих десантных рейлов.

В Министерстве обороны Великобритании отказались раскрыть дополнительные сведения о поставляемом Украине оружии, но уточнили, что новые поставки включат наземные и воздушные средства. Основное внимание уделят в обеспечении больше совместимости ВСУ и сил НАТО, чтобы украинские военные в будущем стали сдерживающим фактором нападения со стороны России.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе визита в Париж заявил, что его страна продолжит оказывать поддержку Украине и призвал другие западные государства следовать этому примеру.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление британского министра, заявил, что риторика осталась прежней, но оказанием помощи Украине Великобритании придется заплатить истощением своих ресурсов.