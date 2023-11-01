01 ноября 2023, 12:51

Украина должна нормализовать отношения с Россией — Азаров

Pxhere
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Интересы украинского народа требуют нормализации отношений с Россией. Такое заявление сделал экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью «Известиям». Он отметил, что страны не могут быть врагами.

«Украина не может быть враждебной России страной. Это абсолютно неорганично», - сказал он.

Азаров добавил, что у Украины нет альтернативы союзу с Россией. По его мнению, стране нужны проукраинские политики, которые будут руководствоваться украинскими народными интересами.

Снижение помощи украинской стороне из-за смещения внимания на палестино-израильский конфликт станет для киевского режима ударом. Нежелание Украины вести переговоры с Россией может обернуться печальными последствиями.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор подчеркнул, что президент России Владимир Путин не желает конфликтовать с соседями , ему важно, чтобы Украина была нейтральным государством, а для РФ не было угроз. Глава государства хочет прекратить притеснения россиян в мире.

Россия Украина
01 ноября 2023, 12:35
Вучич объявил о роспуске парламента Сербии и назначении досрочных выборов
РИА «Новости»
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Сербский президент Александр Вучич подписал указ о роспуске парламента и назначил дату внеочередных выборов на 17 декабря. Об этом сообщило РИА «Новости».

Правительство Сербии 30 октября направило главе государства предложение о назначении даты проведения выборов в Скупщину (однопалатный парламент) республики. Вучич заявил, что планирует объявить днем голосования 17 декабря. В этот же день пройдут муниципальные выборы.

«Принимаю решение о назначении выборов народных депутатов на 17 декабря 2023 года», - сказал президент.

Ожидается, что голосование, о котором оппозиция просила еще 11 сентября, разрядит политическое напряжение, которое привело к протестам после массовых убийств в школе и пригороде Белграда в мае. Кроме того, волеизъявление даст будущему кабмину целый мандат до 2027 года.

Балканист Олег Бондаренко выразил мнение, что инициатива о проведении досрочных парламентских выборов в Сербии говорит об уверенности властей республики в собственных силах.

Сербия Александр Вучич Выборы
01 ноября 2023, 12:24
«Цифры просто неправильные». Посол Израиля опроверг данные ООН о погибших в Газе женщинах и детях
Unsplash
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Информация ООН о том, что среди погибших в секторе Газа 70% составили женщины и дети, недостоверная, потому что организация получила ее от контролируемых движением ХАМАС чиновников. Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил РБК, что боевики использовали мирных жителей в качестве живого щита.

«Я не думаю, что 70% погибших - это женщины и дети. Я считаю, что эти цифры просто неправильные. У них же нет, у всех этих агентств, точных данных. Они получают их из министерства здравоохранения ХАМАС», - сказал он.

Дипломат заявил, что Армия обороны Израиля наносила удары по пунктам контроля и руководства ХАМАС, а не по гражданским объектам. По его словам, военные не хотели убивать мирных жителей, но боевики прикрывались ими как живым щитом.

Александр Бен Цви отметил, что ЦАХАЛ за несколько дней предупреждал об ударах и просил людей эвакуироваться на юг сектора Газа. По его словам, ХАМАС запрещал им уходить.

Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ Филипп Лаззарини заявил, что в секторе Газа погибли 3200 несовершеннолетних. По его данным, почти 70% жертв составили женщины и дети.

Информация ООН о том, что среди погибших в секторе Газа 70% составили женщины и дети, недостоверная, потому что организация получила ее от контролируемых движением ХАМАС чиновников. Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил РБК , что боевики использовали мирных жителей в качестве живого щита.

Израиль Дети Конфликт Израиля и Палестины Палестина
01 ноября 2023, 12:21
Токаев назвал визит Макрона в Казахстан историческим событием
РИА «Новости»
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал визит в страну своего французского коллеги Эммануэля Макрона историческим событием. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Лидер Франции прибыл с официальным визитом в Астану утром 1 ноября. Главы двух государств провели переговоры в узком формате. Токаев отметил, что сотрудничество Франции и Казахстана динамично развивается, однако нужно придать ему дополнительный импульс.

«Поэтому можно назвать ваш визит историческим, очень важным», - заявил лидер Казахстана.

Он добавил, что Франция - ключевой и надежный партнер республики в Евросоюзе, а также один из крупнейших инвесторов в экономику страны.

В ходе переговоров в узком формате стороны уделили особое внимание укреплению политического диалога, а также углублению сотрудничества в торговле, инвестициях, энергетике, логистике и культуре.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Макрон прилетит в Казахстан и Узбекистан в начале ноября. Эти государства могут стать важными поставщиками урана для ядерных реакторов, заявили журналисты.

Казахстан Эммануэль Макрон Франция Касым-Жомарт Токаев
01 ноября 2023, 10:59
Первые иностранцы пересекли КПП «Рафах» на границе Газы и Египта
РИА «Новости»
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Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Газы и Египта пересекли первые иностранцы. Об этом сообщило агентство AFP.

Египет Конфликт Израиля и Палестины

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