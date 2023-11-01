«Украина не может быть враждебной России страной. Это абсолютно неорганично», - сказал он.

Азаров добавил, что у Украины нет альтернативы союзу с Россией. По его мнению, стране нужны проукраинские политики, которые будут руководствоваться украинскими народными интересами.

Снижение помощи украинской стороне из-за смещения внимания на палестино-израильский конфликт станет для киевского режима ударом. Нежелание Украины вести переговоры с Россией может обернуться печальными последствиями.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор подчеркнул, что президент России Владимир Путин не желает конфликтовать с соседями , ему важно, чтобы Украина была нейтральным государством, а для РФ не было угроз. Глава государства хочет прекратить притеснения россиян в мире.