Украденную нацистами картину Моне вернули семье владельцев спустя 80 лет

Издание сообщило, что семья Парлаги купила полотно на аукционе в Австрии в 1936 году. После аншлюса они вынуждены были уехать из-за еврейских корней. В 1941 году картина исчезла. Когда война закончилась, и сам Парлаги, и его сын до самой смерти искали произведение, но так и не нашли.

ФБР начало расследование в 2021 году. Выяснилось, что в Новом Орлеане некий арт-дилер купил работу Моне и перепродал ее в частную коллекцию. В 2023 году произведение выставили на продажу в Техасе. Сотрудники ФБР связались с продавцами и объяснили, что полотно краденое. Продавцы отказались от претензий на товар и передали его властям, а те - потомкам изначальных владельцев.

В феврале из главного здания МГУ украли картину Лагорио «Бурное море» , однако уже спустя 10 дней ее нашли.