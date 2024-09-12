12 сентября 2024, 02:16

Украденное фото Черчилля без сигары нашли

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В Италии нашли фото бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Снимок украли из отеля в Канаде два года назад, сообщило CBC News.

По данным издания, новый владелец купил фотографию у лондонского аукционного дома Sotheby’s, не подозревая, что ее украли.

Подозреваемого в краже задержали в апреле. Мужчину обвинили в краже, подделке документов и торговле краденым имуществом. Власти Канады получат снимок Черчилля в конце месяца.

Фото Черчилля сделал канадский фотограф Юсуф Карш в декабре 1941 года после выступления политика в парламенте Канады с речью о Второй мировой войне.

Снимок стал знаменитым из-за того, что экс-премьера запечатлели без сигары. Карш забрал ее прямо перед фотосессией. Поэтому Черчилль получился хмурым на снимке.

Ранее на аукционе продали вставную челюсть бывшего премьер-министра Великобритании. Лот ушел с молотка за 22,7 тысячи долларов.

Фото Италия Великобритания Канада Кражи
11 сентября 2024, 22:47
Симоньян дала совет пришедшим с обыском агентам ФБР
РИА «Новости»
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Агенты ФБР могли найти в интернете ответы на вопросы, заданные российской журналистке при обыске в Майами. Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале посоветовала американским силовикам подписаться на нее.

«Дорогое ФБР, подпишитесь на мой Telegram-канал Маргарита Симоньян из дома и узнайте все о моих любимых блюдах - с фотографиями и рецептами!» - заявила она.

Вооруженные сотрудники ФБР пришли с обыском к сотруднице телеканала в Майами. Женщина рассказала коллегам из RT , что ей не разрешили одеться, избили и провели пятичасовой допрос.

По ее словам, силовиков интересовали источники финансирования издания, ее переписки с руководством, информация о Симоньян, в том числе ее личные качества и кулинарные предпочтения. После освобождения журналистка при поддержке консула уехала из США.

США ФБР Журналистика Маргарита Симоньян
11 сентября 2024, 20:16
«Не едим кошек и собак». МИД Германии ответил Трампу на критику
РИА «Новости»
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Энергетическая система ФРГ работает исправно, а местные мигранты не питаются животными с улицы. Так МИД Германии ответил на критику со стороны американского политика Дональда Трампа, сообщили «Известия».

Во время дебатов с Камалой Харрис республиканец заявил, что попытки Германии отказаться от ископаемых источников провалились, и спустя год она вновь начала строить «нормальные электростанции». Пресс-служба МИД ФРГ ответила, что в стране закрывают, а не возводят угольные атомные станции и к 2038 году полностью свернут их работу.

«Нравится вам это или нет, но энергетическая система Германии полностью работоспособна с более чем 50% использования возобновляемых источников энергии. <…> P.S. Мы также не едим кошек и собак», - заявило министерство.

Дебаты кандидатов в президенты США прошли вечером 10 сентября (утром 11 сентября по московскому времени). Бизнесмен Илон Маск обвинил телеведущих в предвзятом отношении к Трампу и признал, что выступление Харрис превзошло ожидания.

Германия Дональд Трамп
11 сентября 2024, 13:44
Два члена экипажа Crew Dragon выйдут в открытый космос
Global Look Press
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Два члена экипажа корабля Crew Dragon 12 сентября выйдут в открытый космос. Об этом сообщил Интерфакс.

Они будут первыми в истории непрофессиональными астронавтами на частном корабле, совершившими это.

В состав экипажа вошли бизнесмен Джаред Айзекман, отставной летчик Скотт Потит и инженеры SpaceX Сара Джиллис и Анна Менон. В открытый космос выйдут Айзекман и Джиллис. Всего полет продлится пять дней, экипаж совершит много уникальных научных экспериментов.

Ранее стало известно, что корабль Boeing Starliner, находящийся на МКС, начал издавать странные звуки. Из-за его поломки двое астронавтов пробудут на орбите на восемь месяцев дольше, чем ожидалось. Вернет их на Землю корабль SpaceX.

США SpaceX Космос
11 сентября 2024, 08:56
Харрис собралась снизить зависимость США от импорта нефти
pxhere.com
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США должны снизить зависимость от импорта нефти и инвестировать в разные источники энергии. Об этом в ходе дебатов на телеканале АВС News заявила кандидат в президента США от Демократической партии Камала Харрис.

Кандидат в президенты Штатов добавила, что намерена в случае победы на выборах заняться вопросом снижения зависимости государства от иностранной нефти.

«Моя позиция заключается в том, что нам нужно инвестировать в разные источники энергии, чтобы снизить зависимость от иностранной нефти», - сказала она.

Также Харрис заявила, что не намерена запрещать добычу сланцевых углеводородов с помощью гидравлического разрыва пласта.

Ранее в ходе дебатов Харрис призналась , что встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским до начала СВО и передала ему некие разведданные. Эта информацию, по ее словам, помогла украинскому лидеру «защитить себя».

Выборы президента США Камала Харрис

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