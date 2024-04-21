21 апреля 2024, 22:25

Указатели на Санкт-Петербург заведут автомобилистов в Финляндии в тупик

РИА «Новости»
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В Финляндии не будут удалять дорожные знаки, показывающие направление на Санкт-Петербург. Об этом сообщила национальная телерадиовещательная компания Yle.

При этом, по словам эксперта управления дорожными путями страны Туомаса Эстермана, указатели будут приводить путешественников в тупик из-за того, что все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией закрыты.

«Мы не считаем нужным тратить на это ресурсы», - подчеркнул он.

Ранее финский премьер Петтери Орпо попросил у Евросоюза денег для помощи регионам, расположенным у закрытой границы с Россией. Финские города, через которые шли туристические потоки в том числе из России, столкнулись с трудностями. В регионах начались экономические сложности, а бизнесмены постепенно закрыли свои точки.

Санкт-Петербург Финляндия Россия Евросоюз Бизнес
21 апреля 2024, 23:56
По американской базе в Сирии нанесли удары беспилотником и четырьмя ракетами
Global Look Press
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По американской базе около города Эль-Хасаке нанесли удары беспилотником и четырьмя ракетами. Об этом сообщил источник РИА «Новости».

«Нанесены удары беспилотником и четырьмя ракетами по американской базе в аэропорту Хараб аль-Джир в окрестностях Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии», - сообщил источник агентства.

Конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на развитие ситуации на нефтяном рынке. Возможные сценарии обрисовал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Нынешний обмен ракетами специалист назвал «войной ответов», и каждый последующий становится все более жестким и прямым. Следствием может стать резкий скачек цен на нефть, что станет шоком для всего мира.

Ракеты Беспилотники Сирия Войны
21 апреля 2024, 21:36
Военные учения союзников по НАТО начались в Литве
РИА «Новости»
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Вооруженные силы Литвы совместно с польскими военными начали учения по отработке защиты Сувалкского коридора. Об этом сообщило командование литовской армии.

«Вооруженные силы Литвы проведут один из своих самых интенсивных и масштабных циклов военной подготовки с участием более 20 тысяч военнослужащих Литвы и союзников и тысяч единиц военной техники в апреле–июне», - сказано в сообщении.

В период с 21 по 26 апреля пройдут полевые учения совместно с Польшей, в которых примут участие военные из США и Португалии. Военнослужащие будут отрабатывать сценарий обороны Сувалкского коридора. Длина этого узкого участка суши между Литвой и Польшей составляет 104 километра, для НАТО это стратегически важный перешеек, так как соединяет по суши Прибалтику и остальные страны блока.

Министр обороны Литвы ранее заявил, что необходимо укрепить границу с Россией. Власти уже выделили деньги на железобетонных ежей, «зубы дракона», «испанских лошадей».

Военные учения Литва Военные Россия НАТО Польша
21 апреля 2024, 20:38
Израиль утвердил планы продолжения военных действий на южном направлении
Freepik
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Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви провел оценку и утверждение планов Израиля по продолжению военных действий на южном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе армии обороны страны.

В совещании приняли участие генерал-майор Ярон Финкельман и другие высокопоставленные офицеры.

Подробностей обсуждения дальнейших боевых действия авторы сообщения не привели.

В ближайшие дни Израиль, по словам премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, планирует усилить военно-политическое давление на палестинское движение ХАМАС, а также нанести «болезненные удары».

По его мнению, усилить военное и политическое давление на ХАМАС - единственный для Израиля способ освободить заложников и добиться победы.

Войны Конфликт Израиля и Палестины
21 апреля 2024, 20:22
Латвийские школы перестанут обучать детей русскому языку
Freepik
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Латвийские власти намерены принять закон, который подразумевает постепенный отказ от изучения русского языка как второго иностранного в школах. Об этом сообщило издание Delfi.

Журналисты уточнили, что сейчас в Латвии школьникам преподают английский язык как первый иностранный с самого начала обучения. Второй иностранный язык дети начинают осваивать с конца начальной школы. Как правило, это русский, так как в образовательных учреждениях дефицит преподавателей других языков.

По данным Минобрнауки Латвии, русский язык изучают в качестве второго иностранного почти в половине латвийских школ. В части учебных заведений отсутствует альтернатива.

Инициативу министерства о постепенном отказе от русского языка планируют внедрить в 2026-2027 учебном году.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о намерении разрушить Россию. Он поддержал президента Франции Эммануэля Макрона в вопросе о красных линиях.

Дети Школы Латвия Учителя

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