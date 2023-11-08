Указ Путина запустит меры по обмену замороженных активов россиян

Еврокомиссия озвучила условия для вступления Украины в ЕС

Фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства «по заслугам». Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции в Брюсселе. Ее слова привело РИА «Новости».

«Сроки зависят от реформ, а также от принципа „членство по заслугам“. Но как только Евросовет примет формальное решение о начале переговоров, они смогут стартовать немедленно», - отметила глава ЕК.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Чтобы стать частью ЕС, Украине нужно закончить переговоры по изменению культурной, общественной, политической и экономической жизни страны.

Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля 2022 года. Урсула фон дер Ляйен в апреле прибыла в Киев и передала ему опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. Процедуру провели в кратчайшие сроки.