Уилан уклонился от ответа на прямой вопрос о шпионаже

«Это те самые вопросы, которые я обсужу в своей будущей книге. Сейчас это не то, во что я бы хотел вдаваться», - сказал Уилан в ответ на вопрос о сотрудничестве со странами, где он владеет гражданством, - США, Ирландией, Канадой или Великобританией.

Он также отказался раскрыть причину, почему мужчину задержали российские правоохранительные службы, когда ему передавали данные о работе ФСБ на флеш-накопителе.

При этом Уилан опроверг информацию о том, что он работал на разведывательное управление Министерства обороны США и был секретным агентом. Мужчина лишь уточнил, что был полицейским офицером и морским пехотинцем.

Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года во время шпионской акции, суд приговорил его к 16 годам колонии. В августе 2024 года Уилан вернулся в США в рамках обмена осужденными.