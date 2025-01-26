26 января 2025, 07:21

Угрозы Туска Орбану назвали «западной демократией»

Global Look Press
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала угрозы премьер-министра Польши Дональда Туска венгерскому коллеге Виктору Орбану. Дипломат высказалась в своем Telegram-канале.

«А потому что такая западная демократия», - с иронией отметила Захарова.

Ранее Орбан обратился к Евросоюзу по поводу антироссийских санкций. Премьер Венгрии заявил, что рестрикции не смогли остановить конфликт на Украине и ослабить российскую экономику.

Туск накануне пригрозил Орбану последствиями, если тот действительно заблокирует санкции в отношении России в ключевой момент конфликта. Если венгерский премьер так поступит, это будет означать, что он «играет в команде президента Владимира Путина со всеми последствиями этого факта», предупредил глава правительства Польши.

Венгрия Мария Захарова Санкции Польша Экономика Виктор Орбан
26 января 2025, 07:20
Трамп заявил о восторге Мексики из-за переименования залива
Unsplash
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Мексиканское руководство пришло в восторге от решения переименовать Мексиканский залив в залив Америки. Об этом заявил президент США Дональд Трампа на выступлении в Лас-Вегасе, трансляцию мероприятия провел телеканал C-SPAN.

«Мы переименовываем Мексиканский залив в Американский. Мексика была в восторге. Они сказали: „Это прекрасно“», - подчеркнул глава государства.

Также американский президент предупредил, что в ближайшие месяцы собирается провести в стране налоговую реформу. По его мнению, эти изменения станут «значимым событием» для американцев.

Ранее Трамп распорядился переименовать Мексиканский залив в Американский. Специальному совету при Министерстве внутренних дел США поручили оперативно обновить данные в Информационной системе географических названий государства.

Политолог-американист Малек Дудаков не исключил, что не все страны примут переименование залива. По его словам, большинство государств Центральной и Латинской Америки откажутся называть Мексиканский залив по-другому.

Мексика США Дональд Трамп
26 января 2025, 05:49
В Мексике на границе с США обнаружили могилы с 56 телами
РИА «Новости»
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На севере Мексики недалеко от границы с США обнаружили и извлекли по меньшей мере 56 тел, захороненных в скрытых могилах. Об этом сообщил телеканал CBS.

Из могил, обнаруженных в штате Чихуахуа, через который пролегают пути перевозки наркотиков и нелегальной эмиграции в США, извлекли тела, полные скелеты и части тел и скелетов, а кроме того одежду и гильзы от пуль.

Район, в котором располагались могилы, известен под названием «Эль Вилли». Его контролирует преступная организация «Ла Линеа» - одно из вооруженных подразделений картеля Хуареса, который действует на границе страны.

О личностях погибших пока ничего не известно. По словам властей, останки направили на судебно-медицинское обследование для определения времени, причины смерти с дальнейшим опознанием.

Ранее стало известно, что из-за указа президента США Дональда Трама об отмене упрощенного въезда на границе Мексики и Соединенных Штатов застряли релоканты из России. Погранслужбы отменили собеседования не неопределенный срок.

Мексика США Наркотики Одежда Убийства Мигранты Россия
26 января 2025, 04:08
ЦРУ назвало страну, в которой создали коронавирус
Unsplash
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Коронавирус, который привел к пандемии COVID-19 и парализовал весь мир, создали искусственно в лаборатории в Китае. К такому выводу пришло Центральное разведывательное управление США, сообщила газета The New York Times.

Заявление ЦРУ - не результат обработки какой-либо новой разведывательной информации. Отчет завершили по приказу бывшего директора управления Уильяма Бернса. Документ рассекретили и обнародовали в субботу, 25 января. Соответствующее распоряжение отдал новый глава ЦУР Джон Рэтклифф.

При этом все американское разведывательное сообщество по-прежнему единодушно утверждает, что COVID-19 не разрабатывался и не задумывался как биологическое оружие. Однако единого мнения относительно происхождения вируса действительно нет.

Более того, как гласит сноска в новом отчете по коронавирусу, ЦРУ также не доверяет собственному выводу о происхождении COVID-19 и продолжает оценивать ситуацию. Управление считает правдоподобным и сценарий естественного происхождения пандемии.

Дискуссия о происхождении COVID-19 в американском разведывательном сообществе возобновляется регулярно. В 2021 году в ЦРУ также признавали , что не пришли к окончательному выводу об источнике коронавируса.

США Китай Коронавирус в России и в мире Главное о COVID-19 ЦРУ
26 января 2025, 03:38
«Пусть берет пример с Грузии». Эксперт рассказал, что ждет Роберта Фицо
РИА «Новости»
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Словакию накрыла волна протестов под лозунгом «Словакия — это Европа». Митингующие требуют ухода премьер-министра Роберта Фицо в отставку, а также отказа от сотрудничества с Россией. Что ожидает словацкого лидера и как ему следовало бы поступить, в беседе с ведущей 360.ru Анастасией Букреевой рассказал политолог и журналист Юрий Светов.

По словам эксперта, в 2018 году Фицо уже однажды смещали с поста при помощи протестов, и на этот раз ему нужно суметь выстоять и не дать оппозиции загнать себя в угол.

«Пусть берет пример с Грузии, где грузинская власть показала свою способность отстоять свои принципы, результаты парламентских выборов и вообще право на свою политику в интересах грузинского народа. Фицо нужно делать тоже самое. Если за ним есть силовые структуры, если его поддержит армия, он устоит», - отметил политолог.

Светов подчеркнул, что покушение на премьер-министра Словакии, которое произошло в мае 2024 года, стало возможным именно из-за серьезных просчетов силовиков, которые организовывали его охрану.

Также он отметил, что на текущий момент Фицо, как и премьер Венгрии Виктор Орбан, ориентируется на президента США Трампа, поддерживая его и рассчитывая на его помощь.

«Но будет ли администрация Трампа заниматься проблемами маленькой Словакии, когда у них там куча своих проблем? Не знаю. Но я говорю, что все зависит от самого Фицо, от его способности устоять», - объяснил политолог.

Ранее Фицо заявил, что в Словакии действуют иностранные эксперты , которые организовывали Майдан на Украине и попытки госпереворота в Грузии, для того, чтобы свергнуть власть в стране.

Словакию накрыла волна протестов под лозунгом «Словакия - это Европа». Митингующие требуют ухода премьер-министра Роберта Фицо в отставку, а также отказа от сотрудничества с Россией. Что ожидает словацкого лидера и как ему следовало бы поступить, в беседе с ведущей 360.ru Анастасией Букреевой рассказал политолог и журналист Юрий Светов.

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