Угрозы Туска Орбану назвали «западной демократией»

«А потому что такая западная демократия», - с иронией отметила Захарова.

Ранее Орбан обратился к Евросоюзу по поводу антироссийских санкций. Премьер Венгрии заявил, что рестрикции не смогли остановить конфликт на Украине и ослабить российскую экономику.

Туск накануне пригрозил Орбану последствиями, если тот действительно заблокирует санкции в отношении России в ключевой момент конфликта. Если венгерский премьер так поступит, это будет означать, что он «играет в команде президента Владимира Путина со всеми последствиями этого факта», предупредил глава правительства Польши.