18 июля 2024, 12:24

Угрозы нет. В Кремле успокоили Евросоюз

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Россия не несет никакой угрозы для стран Европейского союза. Об этом на брифинге сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«Россия не представляет и не представляла ни для кого в Евросоюзе никакой угрозы. На Украине мы защищаем свои интересы», - подчеркнул Песков.

Также пресс-секретарь президента России оценил идею председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по поводу создания оборонного союза в ЕС.

«Видимо, госпожа фон дер Ляйен сообщила о смене приоритетов и придании сообществу военной окраски», - добавил он.

Ранее Песков заявил, что для Европы наступили далеко не лучшие времена , по его словам, континент буквально «трещит по швам и повторение истории неизбежно». Также пресс-секретарь Путина отмечал, что у России есть все возможности, чтобы сдерживать размещаемые в Европе американские ракеты.

Кремль Дмитрий Песков Евросоюз
18 июля 2024, 11:37
«Хуже времени быть не может». Ковид у Байдена разозлил демократов
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Соратники президента США Джо Байдена сочли крайне несвоевременным заражение политика коронавирусом. О недовольстве в стане демократов из-за COVID-19 сообщила газета Politico.

«Хуже времени для этого быть не может», - заметил в комментарии изданию один из членов партии на условиях анонимности.

По его мнению, случившееся «напоминает всем, сколько лет Джо Байдену». Авторы публикации подчеркнули, что заражение президента коронавирусом стало несвоевременным для демократов, поскольку партия и так обеспокоена его предвыборной кампанией на фоне провальных дебатов с Дональдом Трампом.

Журналисты не исключили, что случившееся также способно увеличить обеспокоенность сторонников Байдена по поводу его возраста, здоровья и выносливости. Это может усилить напряженную обстановку в Демпартии с учетом призывов к Байдену выбыть из президентской гонки.

США Коронавирус в США Джо Байден
18 июля 2024, 11:29
Создание несущих угрозу военно-биологических объектов заметили в Роспотребнадзоре
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Под видом сотрудничества некоторые страны реализуют военно-биологические программы и создают объекты, которые несут определенную угрозу третьим странам. Об этом на международной конференции «Биоугрозы и патогены. Ответ БРИКС» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова привело РИА «Новости».

Попова отметила, что эту ситуацию наиболее ярко демонстрирует обстановка на Украине.

«На протяжении вот уже многих лет Российская Федерация говорит об угрозе, которую несет создание биологических объектов по периметру страны со стороны США», - сказала она.

Глава ведомства добавила, что изначально Россию уверяли, что такие объекты нужны в мирных целях для помощи странам, однако потом эпидемиологическая обстановка начала ухудшаться.

«Опасения о реальных задачах этих программ подтвердились, когда в ходе СВО стала известна реальная деятельность биологических объектов, созданных при поддержке США», - заключила Попова.

Ранее Роспотребнадзор исключил риски распространения чумы в России.

Роспотребнадзор
18 июля 2024, 11:20
«Живу в его голове бесплатно». Маск парировал выпад Байдена о попытке купить выборы
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на слова лидера США Джо Байдена, заявившего, что бизнесмен и его «богатые друзья» пытаются купить президентские выборы в стране. Ответ Маска появился в его аккаунте в соцсети X.

«Я живу в его голове совершенно бесплатно», - написал миллиардер в ответ на пост одного из пользователей X со скриншотом постов Байдена.

Ранее президент США признался, что устал от Маска и его «богатеньких друзей, пытающихся купить эти выборы».

Известно, что миллиардер много лет делал пожертвования кандидатам и от республиканцев, и от демократов. При этом, как отметила The New York Times , средства Маска, как правило, были равномерно разделены между ними.

В марте Маск заявил, что США нужна Республиканская партия у власти. В противном случае, по его мнению, «Америке наступит конец».

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

Выборы президента США
18 июля 2024, 11:10
Фон дер Ляйен пообещала обеспечить ЕС конкуренцию с Китаем во внешней политике
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
В своей внешней политике Евросоюз должен учитывать мировую тенденцию на геостратегическое соперничество с Китаем. Об этом в предвыборной программе заявила желающая переизбраться на второй срок в качестве главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщило РИА «Новости».

Политик отметила, что Евросоюз вступил в период геостратегического соперничества. По ее словам, несправедливая и агрессивная экономическая конкуренция со стороны Китая, динамика отношений с Европой и безграничная дружба с Россией демонстрируют переход от сотрудничества к соревнованию.

«Эта новая реальность еще сохранится. Нашу политику безопасности и внешнюю политику необходимо разрабатывать с учетом этой реальности», - отметила фон дер Ляйен.

В четверг в Страсбурге пройдет голосование депутатов Европарламента по кандидатуре фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией высказался о перестановках в НАТО и ЕК.

Еврокомиссия Евросоюз Китай

Новости по теме