Угрозы нет. В Кремле успокоили Евросоюз

«Россия не представляет и не представляла ни для кого в Евросоюзе никакой угрозы. На Украине мы защищаем свои интересы», - подчеркнул Песков.

Также пресс-секретарь президента России оценил идею председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по поводу создания оборонного союза в ЕС.

«Видимо, госпожа фон дер Ляйен сообщила о смене приоритетов и придании сообществу военной окраски», - добавил он.

Ранее Песков заявил, что для Европы наступили далеко не лучшие времена , по его словам, континент буквально «трещит по швам и повторение истории неизбежно». Также пресс-секретарь Путина отмечал, что у России есть все возможности, чтобы сдерживать размещаемые в Европе американские ракеты.