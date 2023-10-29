Угрозы Израиля о Starlink заставили Илона Маска оправдываться за свои слова

«Ни один терминал Starlink не пытался подключиться из Газы. Если это произойдет, мы примем чрезвычайные меры, чтобы подтвердить, что он используется только по чисто гуманитарным причинам», - указал Маск.

Предприниматель также заверил, что перед включением каждого терминала он проведет проверку с правительствами США и Израиля.

Ранее глава Министерство связи Израиля Шломо Каръи заявил, что ведомство намерено прервать все коммуникации со Starlink после слов Маска о секторе Газа.

До этого бизнесмен сообщал, что предоставит международным гуманитарным организациям доступ к спутниковой связи в Газе. Он объяснил свое решение полным отключением интернета на палестинской территории.