Угрозы атак на ядерные объекты на Ближнем Востоке назвали «опасным путем»

«В последнее время вновь обозначилась опасная тенденция, когда ядерные объекты и в целом ядерная деятельность, которая по большому счету абсолютно специфична и требует максимально профессионального к себе отношения, - эти направления вновь стали использоваться как инструментарий если не прямого вооруженного противостояния, то психологической информационной войны. Это опасный путь», - считает дипломат.

Он обратил внимание на то, что некоторые военные деятели обсуждают возможность атак на такие объекты (а по Запорожской АЭС уже бьют ВСУ). Эта ситуация не сложилась бы, если бы не «многолетнее покровительство» США, которое продолжается на фоне операции в Газе, уверен Рябков. «За широкой спиной» Соединенных Штатов процветает силовая, политическая и военная вседозволенность, подчеркнул он.

Рябков также назвал возможную дату посещения России гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.