Угрозу существования НАТО увидели в переизбрании Трампа

Он напомнил, что еще во время первого срока Трамп сильно критиковал страны Евросоюза за недостаточный объем расходов на оборону и называл их «неблагодарными европейцами». По словам Болтона, сейчас Трамп еще более резок в своей позиции по отношению к НАТО.

«Риск [выхода США из НАТО] очень велик», - подчеркнул Болтон.

Бывший советник Белого дома не в первый раз говорит об угрозе существования НАТО после прихода Трампа к власти.

В прошлом году он указывал на то, что кандидат от Республиканской партии США прежде всего является бизнесменом и ищет во всем выгоду, включая решение вопросов национальной безопасности. Поэтому, по мнению Болтона, политик не считает расходы на Североатлантический альянс приоритетными.