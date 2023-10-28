Угрозу России увидели в интересе Запада к странам Центральной Азии

Он подчеркнул, что привлекая в свою орбиту страны Центральной Азии коллективный Запад намерен создать из них плацдарм для угроз России и Китаю.

«Мы, как прямые соседи <…>заинтересованы в том, чтобы из Центрально-Азиатского региона не делали такой плацдарм, как его сотворили из Украины для того, чтобы создавать угрозы теперь не только России, но и Китайской Народной Республике», - добавил Лавров.

Министр напомнил, что Россия взаимодействует с соседними странами в рамках партнерства «Центральная Азия плюс». Аналогичный проект есть и у Китая.

«Конечно, никто не запрещает выбирать партнеров, но когда внерегиональные страны сюда приходят с не совсем чистыми и чистоплотными намерениями, конечно, мы на это обращаем внимание и будем делать все, чтобы Центральная Азия не пострадала от таких замыслов», - заявил Лавров.

Осенью этого года президенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана посетили Германию в рамках саммита в формате «5 1». Подводя итоги встречи канцлер Олаф Шольц заявил, что переговоры стали особенным событием и участники договорились о новой встрече в таком же формате в следующем году. Шольц добавил, что договорился с Казахстаном об увеличении поставок нефти и газа для замены российских энергоносителей