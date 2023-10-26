Угрозу обострения на Ближнем Востоке увидели в усилении военной активности США

Так он прокомментировал появление в восточной части Средиземного моря у дарной группы авианосца USS Gerald R. Ford. Военные корабли прибыли туда после начала нового противостояния Израиля и палестинской группировки ХАМАС.

Центральное командование Вооруженных сил США объяснило свое решение сдерживанием эскалации, чтобы не допустить распространения локального конфликта.

Кроме того, Пентагон после консультаций с президентом США Джо Байденом направил на Ближний Восток дополнительные войска, зенитные ракетные комплексы Patriot и батарею систем противоракетной обороны THAAD. Глава оборонного ведомства Ллойд Остин заявил о необходимости усилить присутствующие в регионе силы для быстрого ответа в случае необходимости.

За последние несколько дней военные базы США в Сирии и Ираке подверглись ракетным обстрелам и ударам беспилотников.

Решение США о направлении дополнительных военных сил на Ближний Восток обострило ситуацию в регионе. Как сообщил ТАСС , с таким заявлением выступил специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

Он подчеркнул, что своими действиями американцы только подливают масла в огонь и объяснить их действия невозможно.

«Это не способствует разрядке напряженности в регионе и уже переходит все границы. Вопрос, зачем это делать» - заявил Вершинин.