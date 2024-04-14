14 апреля 2024, 15:56

Угрозу для всего Ближнего Востока увидели в обострении между Ираном и Израилем

Global Look Press
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Из-за обострения отношений Ирана и Израиля на Ближнем Востоке может начаться новый кризис. С таким прогнозом в Telegram-канале выступил первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский.

«В письме в ООН Иран предупредил, что если Израиль ответит, то он даст свой ответ более решительным и мощным образом. В общем, потенциально теперь мы имеем новый острейший кризис на Ближнем Востоке. Все зависит от шагов вовлеченных сторон либо их отсутствия», - написал он.

Полянский отметил, что вечером в воскресенье состоится посвященное последствиям заседание Совета Безопасности ООН. Обе стороны в преддверии мероприятия обвинили друг друга в нарушении норм международного права.

В ночь на 14 апреля Иран нанес мощный воздушный удар по Израилю, применив баллистические и крылатые ракеты , а также беспилотники. При этом израильские СМИ заявляли, что дроны и крылатые ракеты своих целей не достигли.

Израиль Иран
14 апреля 2024, 15:22
Иранские дроны не достигли территории Израиля
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Иранские крылатые ракеты и беспилотники не достигли Израиля, основной ущерб инфраструктуре страны причинили баллистические ракеты. Об этом сообщил израильский телеканал N12.

По информации источника, в воздушной атаке иранская сторона задействовала более 300 дронов-камикадзе, около 30 крылатых и 100 баллистических ракет. В отражении атаки принимали участие военные США, Иордании и Великобритании.

«Ни одна крылатая ракета или беспилотник не прорвали эшелонированную зону действия систем противовоздушной обороны и не проникли на израильскую территорию», - отметили авторы материала.

В ночь на воскресенье Иран нанес мощный удар по Израилю с воздуха, задействовал порядка 300 снарядов различного типа. В иранском Генштабе назвали эту меру ответом на обстрел посольства Ирана в Дамаске со стороны Израиля, целями атак стали авиабаза и информцентр.

Израиль Ракеты Беспилотники Иран
14 апреля 2024, 14:36
Цели операции в отношении Израиля назвали в Иране
Global Look Press
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Иран ставил целями атаки в операции «Правдивое обещание» израильскую авиабазу Неватим и информационный центр на границе Израиля и Сирии. Об этом сказал глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, его слова привело издание Fars.

«Мы планировали операцию таким образом, чтобы целью стал центр в горном массиве Джебель-эш-Шейх на границе Сирии и Палестины, а также авиабаза Неватим. Именно с нее самолеты F-35 вылетали для нанесения ударов по иранскому консульству в Дамаске», - заявил он.

Багери подчеркнул, что Иран полностью выполнил запланированные цели и не намерен продолжать эту операцию.

Ранее американские СМИ сообщили, что в общей сложности Иран выпустил 36 крылатых ракет , 110 ракет класса «земля - земля» и 185 беспилотных летательных аппаратов.

МИД России после ночного обстрела призвал Иран и Израиль к сдержанности.

Израиль Ракеты Иран
14 апреля 2024, 13:45
Личность помешавшего преступнику в Сиднее мужчины осталась неизвестной
Global Look Press
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Российское посольство в Австралии не сумело установить личность мужчины, который помешал напавшему с ножом на посетителей в торговом центре в пригороде Сиднея преступнику. Об этом ТАСС рассказал посол России Алексей Павловский.

«На данный момент личность этого мужчины неизвестна, мы не располагаем возможностями разыскать его», - отметил он.

Дипломат допустил, что точная информация о мужчине может появиться в ходе полицейского расследования.

«О его русскоязычности свидетельствуют слова корреспондентки одного из СМИ. Она говорила, про то, что он кричал на русском. Других упоминаний в СМИ о русскоязычности этого человека нет», - добавил Павловский.

В субботу неизвестный с ножом напал на посетителей торгового центра в Сиднее, погибли шесть человек. В СМИ появилась информация, что остановить нападавшего пытался молодой человек, который разговаривал на русском языке.

Австралия Россия Мужчины
14 апреля 2024, 13:42
Израиль заявил об ударе по объекту «Хезболлы» в Ливане
Global Look Press
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Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале об ударе по крупному производственному объекту «Хезболлы» в глубине Ливана. Это стало ответом на обстрелы израильской территории.

«В ответ на ночные пуски по северу Израиля истребители ЦАХАЛ нанесли удар по значительному объекту „Хезболлах“ по производству оружия в районе Наби-Шита», - сообщила израильская армия.

Израиль и «Хезболла» с октября 2023 года регулярно обмениваются ударами. Ливанская группировка шиитского толка, поддерживаемая Ираном, призывает к уничтожению Израиля.

В пятницу, 12 апреля, «Хезболла» выпустила порядка 40 ракет по израильской территории. ЦАХАЛ перехватил часть из них, остальные упали на открытой местности.

Ранее ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира «Хезболлы» на территории Ливана.

Израиль Армия

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