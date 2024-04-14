Угрозу для всего Ближнего Востока увидели в обострении между Ираном и Израилем

«В письме в ООН Иран предупредил, что если Израиль ответит, то он даст свой ответ более решительным и мощным образом. В общем, потенциально теперь мы имеем новый острейший кризис на Ближнем Востоке. Все зависит от шагов вовлеченных сторон либо их отсутствия», - написал он.

Полянский отметил, что вечером в воскресенье состоится посвященное последствиям заседание Совета Безопасности ООН. Обе стороны в преддверии мероприятия обвинили друг друга в нарушении норм международного права.

В ночь на 14 апреля Иран нанес мощный воздушный удар по Израилю, применив баллистические и крылатые ракеты , а также беспилотники. При этом израильские СМИ заявляли, что дроны и крылатые ракеты своих целей не достигли.