15 февраля 2024, 14:30

Угрозу для поездок за рубеж увидели для объявленного Россией в розыск премьера Эстонии

Global Look Press
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Объявленная в розыск МВД России премьер-министр Эстонии Кая Каллас столкнется с риском выдачи во время зарубежных поездок. Об этом в комментарии порталу Delfi заявил генеральный прокурор балтийской республики Андрес Пармас.

Он пояснил, что сейчас главу правительства Эстонии защищает международное дипломатическое право, которое гарантирует ее неприкосновенность. Но у России с рядом государств есть заключенные договоры об экстрадиции находящихся в розыске.

«Если какая-то страна решит отказаться от своих обязательств и сослаться, например, на заключенный с Россией договор об экстрадиции, то мы сможем лишь развести руками и апеллировать к закону», - заявил Пармас.

Генеральный прокурор Эстонии добавил, что риски заграничных поездок для Каллас значительно возрастут, когда она оставит должность премьер-министра и станет частным лицом.

МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас , госсекретаря балтийской республики Таймара Петеркопа, а также министра культуры Литвы Симонаса Кайриса. Карточки всех трех членов правительств появились в базе разыскиваемых лиц российского ведомства. По данным СМИ, уголовные дела завели после сноса памятников советским воинам.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что объявленные в розыск балтийские политики и чиновники несут ответственность за надругательство над исторической памятью и враждебные действия в адрес России.

МВД РФ Литва Россия Эстония
15 февраля 2024, 14:50
Польша закрыла вопрос с репарациями от Германии
РИА «Новости»
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Репарации от Германии в пользу Польши за ущерб в годы Второй мировой войны получить не получится. Этот вопрос закрыт, заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский. Его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что его предшественница на посту министра Анна Фотыга говорила, что репарации признали в Потсдаме. Но их якобы присвоил Советский Союз. Поэтому Польша юридически не сможет получить выплаты.

«Не будет никаких репараций, так как Потсдам решил иначе. Вы сами знаете, что вопрос репараций закрыт», - подчеркнул Сикорский.

Он добавил, что предыдущее правительство Польши не привело слово «репарации» и даже не указало номер банковского счета, на которой власти Германии должны перевести средства, когда снова поднимало этот вопрос.

Осенью 2022 года республика в очередной раз потребовала от ФРГ 1,3 триллиона долларов репараций. Вопрос поднимал глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

Германия Вторая мировая война Польша
15 февраля 2024, 14:00
Норвегия выразила сожаление из-за намерения России выйти из Арктического совета
РИА «Новости»
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Норвегия, которая председательствует в Арктическом совете, будет сожалеть, если Россия покинет форум высокого уровня по взаимодействию в регионе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на советника по связям с общественностью МИД скандинавской страны Марикен Бруусгор Харбиц.

«Цель Норвегии - сохранить Арктический совет в целом, со всеми восемью членами», - отметила дипломат.

По ее словам, важно, чтобы все страны совета взяли на себя ответственность за обеспечение устойчивости региона. В Норвегии не хотели бы, чтобы кто-то из восьми членов покинуть форум, подытожила она.

Накануне в МИД заявили, что Россия перестала платить членские взносы в Арктический совет. В ведомстве указали, что для возобновления оплаты необходимо возобновление конструктивной работы членов форума.

В МИД также не исключали выход из Арктического совета на фона деятельности организации, которая перестала соответствовать интересам России.

Международные отношения Норвегия Россия
15 февраля 2024, 13:11
Венгрия пошатнула планы ЕС ввести новые санкции к годовщине СВО
РИА «Новости»
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Венгрия помешала принять 13-й пакет антироссийских санкций, приуроченный к годовщине спецоперации на Украине. Она выступила против включения в черный список представителей Китая, сообщила газета Financial Times.

Послы стран Евросоюза обсудили новый пакет санкций. По информации источника издания, они могли согласовать его, если бы не позиция Венгрии. Представители этой страны попросили время на тщательное изучение проекта.

«В противном случае был бы одобрен санкционный пакет, нацеленный против почти 200 физлиц и компаний из России, Китая и других стран», - сказал собеседник журналиста.

Один из чиновников уточнил, что Венгрии не понравился пункт о вторичных санкциях. Она выступила против того, чтобы Евросоюз наказывал китайские компании. Несмотря на это, согласование документа продолжат. Его обсудят на встрече министров стран - членов ЕС на следующей неделе.

Влияние будущих санкций на экономику обсудили с представителями США. Кроме Китая ограничения смогут наложить на компании из Турции , Таиланда, Индии и Казахстана.

«Известия» сообщили, что их заподозрили в экономических связях с Россией.

Венгрия Санкции Россия Евросоюз Экономика
15 февраля 2024, 12:56
Отставной генерал НАТО назвал условие, чтобы Россия пошла на переговоры с Украиной
РИА «Новости»
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В случае, если Украина перестанет получать военную поддержку, Россия может согласиться на переговоры. Такое мнение в эфире Weltwoche высказал бывший председатель военного комитета НАТО, генерал в отставке Харальд Куят.

К такому выводу Куят пришел, проанализировав интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

Он напомнил слова Путина о том, что Россия всегда была готова к переговорному процессу. И это остается неизменно сейчас.

«Разумеется, предпосылкой для этого является прекращение поддержки Украины - военной поддержки», - подчеркнул Куят.

Также отставной генерал обратил внимание на еще одну важную деталь - а именно провал договоренностей, которых стороны смогли достичь на переговорах в Стамбуле.

Путин в интервью Карлсону подтвердил, что диалог двух стран в тот момент продвинулся вплоть до подписания предварительного документа, добавил он.

Россия НАТО Владимир Путин

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