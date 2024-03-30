30 марта 2024, 14:01

Угрозу диверсий на Севморпути увидели в производимых Норвегией подводных дронах

РИА «Новости»
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Подводные дроны, которые производят в Норвегии, могут использовать для диверсий и атак на объекты российской инфраструктуры в Арктике. В частности, чтобы парализовать логистику Северного морского пути, заявил ТАСС военный эксперт Александр Степанов.

Собеседник агентства также не исключил точечных атак на атомный ледокольный флот России, который сопровождает грузы.

Он напомнил, что Норвегия считается передовым производителем автономных надводных и подводных систем. Многие разработки принадлежат фирме Kongsberg. В феврале компания получила контракт от ВМС США на производство подводного аппарата, который способен работать на глубине до шести тысяч метров.

В декабре 2023 года Госдеп США сообщил о расширении континентального шельфа в Беринговом море и Арктике. Российские власти заявили, что это произошло в одностороннем порядке, без разрешения от специальной комиссии.

Норвегия Россия Арктика
30 марта 2024, 13:40
Неизвестные взяли в заложники посетителей кафе на востоке Нидерландов
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Неизвестные захватили в заложники людей в кафе в городе Эде на востоке Нидерландов. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Неизвестные захватили в заложники людей в кафе в городе Эде на востоке Нидерландов. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация ( NOS ).

Точное число заложников пока неизвестно. Правоохранители эвакуировали жителей 150 расположенных поблизости домов. На место прибыли службы скорой помощи, пожарные и наряды полиции.

Газета De Telegraaf уточнила, что ЧП произошло в развлекательном центре Petticoat. По ее информации, в кафе вошел вооруженный взрывчаткой и огнестрельным оружием мужчина.

Владелец кафе подтвердил, что сотрудники заведения также находятся в заложниках. По его словам, конфликта с третьими лицами в последнее время у него не происходило, ради безопасности он не хочет называть их точное количество публично.

Пресс-служба управления полиция Гелдерланда заявила, что никаких признаков террористического мотива захвата заложников на данный момент нет.

Ранее в Бразилии мужчина взял в заложники 18 пассажиров автобуса.

Нидерланды Полиция
30 марта 2024, 11:31
Премьер Армении лично просил Россию о помощи с пограничниками — посол
РИА «Новости»
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Пограничники из России находятся вдоль границы Армении с Азербайджаном по личной просьбе армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом изданию 24News рассказал посол России Сергей Копыркин.

«Наблюдательные посты разместили в 2020 году для стабилизации ситуации за российский счет», - сказал он.

Дипломат отметил, что армянская сторона не решилась в правовом плане узаконить размещение российских сил.

Пашинян ранее сообщил, что Армения больше не может продолжать военно-техническое сотрудничество с Россией , как раньше, поэтому ей нужны другие партнеры. Он отмечал, что республике нужно определиться со своим будущим в составе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В начале марта Армения направила официальное письмо России с требованием прекратить деятельность пограничников в аэропорту Звартноц.

Армения Россия Никол Пашинян
30 марта 2024, 11:30
Фантазии Бербок. Глава МИД ФРГ обвинила Путина в желании втянуть НАТО в конфликт
РИА «Новости»
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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок голословно обвинила президента РФ Владимира Путина в желании втянуть блок НАТО в конфликт. Дипломат также заявила, что российский лидер якобы отказывается от мирных переговоров. Ее процитировало издание Tagesspiegel.

«Он определенно не хочет вести переговоры», - сказала Бербок.

По ее мнению, при победе России безопасность в ЕС, а также международный порядок окажутся под угрозой. Бербок высказалась и против отправки европейских солдат на Украину.

На вопрос журналиста о том, блокировал ли немецкий канцлер Олаф Шольц отправку ракет Taurus на Украину из-за страха перед Путиным, Бербок заявила, что тот не боится президента России.

Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не намерена ни на кого нападать, а также назвал бредом заявления ряда западных чиновников о желании РФ вступить в конфликт с НАТО.

В самом альянсе сомневаются , что у Москвы есть такие планы.

Германия Россия НАТО Владимир Путин
30 марта 2024, 11:00
Стало известно о застрявших в Египте российских туристах
РИА «Новости»
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Российские туристы не смогли своевременно покинуть Египет из-за запрета Евросоюза на полеты для турецкой авиакомпании Southwind над странами сообщества. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Рейс авиакомпании Air Cairo SM903 с российскими путешественниками на борту не смог вылететь из Шарм-эль-Шейха, потому что борт посчитали аффилированным с Southwind. На этом рейсе находятся пассажиры PEGAS Touristik и Coral Travel, туристов разместили в гостиницах и обеспечили питанием.

«Ждем от авиакомпании информацию о новом времена вылета, туристов своевременно проинформируют», - заявили в Ассоциации.

По данным РБК , российские туристы в 08:00 утра вылетели в Москву. Задержка рейса составила чуть более 11 часов.

Два источника также рассказали АТОР, что на рейсы из Турции эта ситуация никак не повлияет. Вероятно, полеты будут длиться чуть дольше из-за облета воздушного пространства ЕС с востока.

Ранее стало известно, что часть следующих из России в Египет рейсов полетят через Анталью по техническим причинам.

Турция Египет Туризм Россия Евросоюз Авиакомпании

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