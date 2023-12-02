Угрозу цунами объявили в Японии
Предупреждение о цунами объявили в ряде регионов Японии после сильного землетрясения на Филиппинах. Информация об угрозе появилась на сайте японского метеорологического агентства (ЯМА).
Властям прибрежны районов, в том числе острова Мияко в префектуре Окинава, рекомендовали эвакуировать население. Цунами угрожают всему западному тихоокеанскому побережью Японии.
Высоту волн надвигающегося на Японию цунами оценивают в один метр, оно достигнет острова в 01:30 утра воскресенья, сообщила местная телекомпания NHK.
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение на Филиппинах магнитудой 7,5. Эпицентр находился в 13 километрах к северо-западу от населенного пункта Хинатуан, очаг подземных толчков залегал на глубине 63 километров. Данные о пострадавших и разрушениях пока не объявляли.