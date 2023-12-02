Угрозу цунами объявили в Японии

Палестинское движение ХАМАС освободило всех женщин и детей, которые были заложниками в секторе Газа. Об этом телеканалу Al Jazeera заявил замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури.

«Оккупация настаивает, что ряд женщин и детей продолжают находиться у нас в заложниках. Но мы сказали, что передали их всех. Остальные заключенные в Газе - солдаты и гражданские лица», - заявил аль-Арури.

Представитель ХАМАС отметил, что переговоров по их освобождению не будет, пока не будут освобождены все палестинские заключенные и не вступит в силу перемирие. Движение готово ко всем сценариям израильской агрессии.

Россия усилит работу по освобождению заложников, несмотря на возобновление боев в Газе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что дипмиссии продолжат контакты со всеми сторонами для освобождения оставшихся в Газе россиян.