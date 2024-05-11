Он подчеркнул, что после заявлений европейских политиков Россия и Белоруссия объявили о военных учениях с использованием стратегических ядерных вооружений. Президент России Владимир Путин в ходе выступления на параде Победы также подчеркнул, что стратегические силы находятся в состоянии боевой готовности.

Такое поведение вызвало тревогу у США, которые всячески старались избегать эскалации - она может привести к прямому столкновению между Россией и НАТО. Но со стороны европейских лидеров такого понимания явно нет, и обстановка остается напряженной.

«Ситуация все больше напоминает спираль эскалации - международный термин, обозначающий, когда две стороны постепенно приближаются к прямой войне путем постепенных шагов, направленных на сдерживание», - заявил Эколс.

Автор подчеркнул, что вероятность масштабного противостояния между Россией и НАТО никогда не исчезала, но при этом и никогда не достигала такого накала. При этом перспектив для изменения ситуации пока нет. Поэтому вероятность того, что любая ошибка приведет к катастрофе, сильна как никогда.

Бывший военный разведчик США Скотт Риттер назвал учения российских войск со стратегическим ядерным оружием сигналом Путина, предупреждающим НАТО о последствиях от вмешательства в украинский конфликт. Он подчеркнул, что Россия неоднократно говорила о недопустимости пересечения красных линий , но европейские лидеры, рассчитывающие на поддержку США, регулярно их нарушали.