29 января 2024, 13:30

Угрожающих осадой Парижа фермеров решили сдерживать бронетехникой

Global Look Press
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Власти Франции усилили работу правоохранителей на фоне угроз фермеров полностью заблокировать Париж. Для сдерживания протестующих задействовали даже бронетехнику. Кадры с ней появились в Telegram-канале РИА «Новости».

Участвующие в протестах фермеры ранее предупредили, что могут полностью блокировать столицу страны. В частности, они решили парализовать работу оптового продуктового рынка Рюнжи, чтобы «ни один грузовик не мог снабжать» Париж.

Горожанам митингующие посоветовали работать удаленно, отметил РБК. В профсоюзе фермеров поясняли, что причиной выступлений стал ростом цен на дизельное топливо и падение доходов. Вызывают недовольство и сложные бюрократические процессы в отрасли.

Представитель профсоюза подчеркивал, что цель акции - заставить жителей столицы понять, что Париж далеко не самодостаточен, и горожанам нужны фермеры.

Протесты Франция
29 января 2024, 11:53
Чешский хоккеист отказался возвращать заработанные в России деньги
РИА «Новости»
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Победитель Олимпийских игр в составе сборной Чехии, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек заявил, что не вернет деньги, которые заработал во время выступления в московском «Спартаке». Его слова привело издание CNN Prima News.

Гашек выступал в «Спартаке» с 2010 по 2011 год.

«Я заработал эти деньги за свою работу, „Спартак“ мне не должен ничего, как и я не должен этому клубу. Лично я ничего не требую от „Спартака“ из-за того, что в России изменилась ситуация. Как я могу помнить, ни один политик или чиновник не предупреждал меня о неправомерности или опасности игры в России», - сказал он.

Гашек отметил, что не осуждает соотечественников, которые решили выступать за российские клубы.

«В первую очередь, проблема в наших законодателях, которые позволили им делать это», - добавил бывший вратарь.

Ранее Гашек заявил, что никто из российских спортсменов не смогут соревноваться на международных стартах до завершения СВО на Украине.

Спортсмены Спартак Россия Деньги
29 января 2024, 11:45
Экс-агент ЦРУ объяснил, почему Запад хочет развалить Россию
РИА «Новости»
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США и страны ЕС хотят добиться краха России с помощью украинского конфликта, чтобы завладеть ее природными ресурсами. Такое мнение высказал бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По его словам, Европе нужны газ, нефть, уран, никель, удобрения, алюминий. Россия является страной номер один по разнообразию природных ресурсов. Аналогичные цели преследуют и американские власти, добавил Джонсон.

«Единственный способ их получить - это избавиться от Путина», - заявил экс-сотрудник спецслужбы.

Именно поэтому Запад пытается позиционировать Россию как агрессора, который якобы угрожает США и Европе. Но у Москвы нет планов по вторжению в Европу, поскольку в этом регионе нет ничего, что могло бы заинтересовать Россию, подытожил он.

Ранее представители военного руководства Бельгии, Нидерландов и Великобритании заговорили о необходимости быть готовыми к потенциальной войне с Россией. В экспертном сообществе пояснили, что этот маятник запустили в США, поскольку страны НАТО не согласны с очевидным поражением в конфликте на Украине.

США Европа Россия
29 января 2024, 10:28
Хуситы атаковали американский корабль в Аденском заливе
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Представители правящей в северной части Йемена группировки хуситов «Ансар Алл» запустили ракету по американскому кораблю Lewis B.Puller в Аденском заливе. Об этом сообщила пресс-служба движения.

«В ответ агрессию со стороны США и Великобритании против нашей страны военно-морские силы Йемена с помощью Всевышнего вечером в воскресенье запустили ракету по американскому кораблю Lewis B. Puller в Аденском заливе», - заявили в движении.

В субботу, 27 января, под атаку хуситов попал танкер трейдера Trafigura в Красном море. Судно шло в Сингапур из Греции, на помощь к нему отправились другие торговые сухогрузы поблизости.

В конце декабря 2023 года хуситы нанесли удар по нефтяным танкерам под флагами Индии и Норвегии в Красном море. ВМС США уточняли, что ударный беспилотник планировал атаковать норвежское судно Blaamanen, однако промахнулся.

США Ракеты Корабли Йемен
29 января 2024, 10:13
Иран опроверг причастность к атаке БПЛА по американской военной базе в Иордании
РИА «Новости»
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Атаку беспилотником по американской базе в Иордании осуществили силы сопротивления. Постоянное представительство Ирана при ООН опровергло причастность своей страны к нападению, сообщило агентство IRNA.

«Иран не имеет никакого отношения к этим нападениям, и конфликт идет между США и группами сопротивления», - заявила пресс-служба представительства.

Военную базу в Иордании у границы с Сирией атаковали беспилотником. Взрыв произошел рано утром в районе казарм. Погибли три человека. Пострадали 34 военнослужащих, из них восемь эвакуировали для оказания высокотехнологичной помощи. О причастности Ирана заявили в Белом доме. Президент США Джо Байден заявил, что удар нанесли лояльные этой республике группировки, и пообещал ответить на провокацию.

Американский президент попал под серьезное давление из-за атак хуситов в Красном море и удара по военной базе в Иордании, заявил политолог Юрий Светов. Он допустил, что американцы нанесут жесткий ответный удар, но это еще сильнее накалит обстановку на Ближнем Востоке.

США Беспилотники Иран Ближний Восток

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