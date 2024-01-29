Угрожающих осадой Парижа фермеров решили сдерживать бронетехникой

Участвующие в протестах фермеры ранее предупредили, что могут полностью блокировать столицу страны. В частности, они решили парализовать работу оптового продуктового рынка Рюнжи, чтобы «ни один грузовик не мог снабжать» Париж.

Горожанам митингующие посоветовали работать удаленно, отметил РБК. В профсоюзе фермеров поясняли, что причиной выступлений стал ростом цен на дизельное топливо и падение доходов. Вызывают недовольство и сложные бюрократические процессы в отрасли.

Представитель профсоюза подчеркивал, что цель акции - заставить жителей столицы понять, что Париж далеко не самодостаточен, и горожанам нужны фермеры.